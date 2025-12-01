¿Cuándo podría salir el Spotify Wrapped 2025?

Para millones de personas en todo el mundo, diciembre no solo marca el inicio de la temporada navideña, sino también la llegada de uno de los fenómenos digitales más esperados del año: Spotify Wrapped. Esta experiencia personalizada, que resume los hábitos de escucha anuales de los usuarios, se ha convertido en un evento cultural global desde su debut en 2016, inundando las redes sociales con estadísticas musicales coloridas y altamente compartibles.

Pero la gran pregunta que todos se hacen es: ¿Cuándo llegará el Wrapped 2025? Aunque Spotify guarda celosamente el secreto y nunca anuncia la fecha con anticipación, podemos hacer proyecciones basadas en el histórico de lanzamientos y se presume que pueden llegar el 3 de diciembre. Esto, de acuerdo a ciertas estadísticas de algunas plataformas especializadas en música como MusicTrends y de medios como People.

Patrones y predicciones: ¿Principios de diciembre?

Analizando las fechas de los últimos siete años, se observa un patrón claro, aunque con alguna variación reciente:

2024: Miércoles, 4 de diciembre

2023: Miércoles, 29 de noviembre

2022: Miércoles, 30 de noviembre

2021: Miércoles, 1 de diciembre

2020: Martes, 1 de diciembre

Este historial revela una fuerte preferencia por los miércoles de la última semana de noviembre o la primera semana de diciembre. Tras un regreso a diciembre en 2024 (después de dos años en noviembre), es plausible que la plataforma mantenga esa línea.

Por lo tanto, especulaciones informadas apuntan a que el Wrapped 2025 podría ver la luz durante esta semana y, sin duda, el miércoles 3 de diciembre es la fecha candidata fuerte, según el patrón.

¿Hasta cuándo cuenta Spotify nuestras escuchas?

Un mito persistente sugería que Spotify dejaba de contar las reproducciones para el Wrapped el 31 de octubre.

Sin embargo, la propia plataforma aclaró este punto en 2023 a través de sus redes sociales, indicando que el seguimiento de datos continúa más allá de esa fecha. Aunque necesitan un corte para procesar la inmensa cantidad de información, parece que las escuchas de noviembre sí podrían influir en tu resumen final.

Cuando Spotify finalmente active el Wrapped 2025, este aparecerá de forma prominente en la página de inicio de la aplicación móvil. Para una experiencia óptima y acceso a todas las funciones interactivas (como compartir directamente en Instagram o TikTok), la compañía recomienda encarecidamente tener la aplicación actualizada a su última versión antes del lanzamiento.

Mientras esperamos el anuncio oficial, los usuarios ya especulan: ¿repetirá Taylor Swift su dominio tras ser la artista más escuchada a nivel global en 2023 y 2024, o veremos a un nuevo rey o reina en el trono?

La respuesta, junto con nuestros hábitos musicales más íntimos del año, estará disponible muy pronto. Solo queda mantener la aplicación lista y los perfiles de redes sociales preparados para compartir nuestro soundtrack personal de 2025.

