Chuck Schumer afirma haber recibido amenazas de bomba en sus oficinas de Nueva York

Charles Ellis Schumer, líder de la minoría del Senado, dio a conocer que en tres de sus oficinas ubicadas en Nueva York se recibieron amenazas de bomba.

A través de una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el demócrata de Brooklyn señaló que, de acuerdo con la policía, las amenazas fueron enviadas el lunes mediante un correo electrónico donde en el asunto aparecía la palabra “MAGA”.

La misiva fue dirigida a las oficinas del senador ubicadas en Rochester, Binghamton y Long Island.

Ante lo delicado del tema, la policía local y agentes federales acudieron a revisar detenidamente las instalaciones señaladas, sin que se haya informado sobre algún dispositivo detectado hasta el momento.

“Como he dicho muchas veces, este tipo de amenazas violentas no tienen cabida en nuestro sistema político. Nadie —ningún funcionario público, ningún miembro del personal, ningún elector, ningún ciudadano— debería ser atacado simplemente por hacer su trabajo”, expresó Schumer.

Hasta hace unos días, Chuck Schumer era el principal opositor de que se aprobará la reapertura del gobierno hasta que no se garantizará una solución para algunos puntos planteados por el Partido Démocrata. (Crédito: Mariam Zuhaib / AP)

El escenario amenazante no es un caso aislado, pues Mark Kelly, senador por Arizona, recientemente también expuso que tanto él como su esposa, Gabby Giffords, exrepresentante por Arizona, también han recibido amenazas.

Sin embargo, en el caso del demócrata Kelly menciona que todo su entorno comenzó a enrarecerse a partir de su participación en la grabación de un video incitando a las Fuerzas Armadas a rehusarse a obedecer “ordenes ilegales”.

Dicha acción despertó la ira del presidente Trump quien calificó la acción como “conducta sediciosa” que debía ser castigada con rigor.

“Gabby y yo no somos ajenos a la violencia política. Ya recibimos muchas amenazas. Ella sigue recibiendo amenazas. Recibe amenazas de muerte. Más aún hoy, porque lo que Donald Trump dijo sobre mí hace 10 días, que debería ser ahorcado, que debería ser ejecutado, las amenazas contra nosotros obviamente han aumentado”, expuso Mark Kelly.

De hecho, durante los meses que Washington llevaba gobernada por el republicano de 79 años, las amenazas en contra de personas ligadas a la política se han incrementado sustancialmente obligando a la policía del Capitolio y al FBI a replantear sus estrategias de monitorio para garantizar la integridad tanto de demócratas como republicanos.

