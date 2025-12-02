¿Kevin Álvarez, la primera víctima de la limpia en el América?

Kevin Álvarez al parecer se convertirá en uno más que el monstruo de Coapa terminó devorándose con sus grandes colmillos de la soberbia mal encaminada al encabezar la lista de las posibles bajas del América para el torneo Clausura 2026, después de quedarse en la orilla en el actual campeonato.

El defensa americanista llegó a las Águilas después del Mundial 2022 como uno de los grandes refuerzos del cuadro americanista en el torneo Apertura 2023 y todo pareció marchar sobre ruedas, pero conforme la fama lo fue proyectando a otros niveles fueron mayores sus contribuciones en las redes sociales que en el refuerzo que esperaban las Águilas.

Pero salvo el campeonato de su arribo a la organización del cuadro de Coapa el resto del rendimiento del defensa mexicano fue de más a menos hasta que detonó en una de las peores actuaciones que tuvo en la zaga milloneta el pasado sábado contra Monterrey al ser uno de los factores directos del tropiezo americanista al perder la marca del argentino Germán Berterame y que este anotara el gol que les costó la eliminación.

El mensaje es claro y en fuentes extraoficiales allegadas al cuerpo técnico americanista, Álvarez, supuestamente ya fue notificado de que no entra en planes para la siguiente temporada y que se le darán facilidades para escuchar ofertas y elegir la que más le convenga a sus intereses para tratar de ser uno de los convocados en la lista mundialista que dará el técnico a principios del mes de abril.

América tiene urgencia de encontrar un jugador por el sector derecho, ya que hasta el momento solo cuentan con Dagoberto Espinoza e Israel Reyes, por lo cual se han dado a la tarea de buscar a un jugador versátil que ocupe dicha posición.

Tal como se conoció en su momento, Álvarez fue uno de los jugadores más cotizados en la Liga MX después del Mundial de Qatar 2022, pero el costo de su carta, alrededor de once millones de dólares, fue una cantidad que desde el punto de vista de los especialistas quedó a deber demasiado

Su vida social no abona tampoco

Kevin Álvarez a su llegada al América tomó mucho mayor protagonismo, pero fuera de las canchas, al manejar su vida social con poco tacto y sobrepasando los límites que debería asumir un jugador de esta influencia y capacidad futbolística.

Álvarez fue reprendido hace un año por la directiva del América por filtrar a los medios o manejar información interna del cuadro americanista en un pódcast junto con Miguel Layún y el zaguero Igor Lichnovksi, donde pasaban más tiempo en el cuchicheo que en aportar en el once americanista.

Un elevado salario

En caso de que Álvarez salga del América, tendrán que encontrar un equipo que pueda hacer frente a su elevado salario o de lo contrario mantenerlo en el equipo hasta la finalización del contrato, pero en este caso para el jugador sería un golpe en lo deportivo, con lo cual habrá que ver las dos aristas de la negociación para definir el futuro de Kevin.

Inclusive América está dispuesto a entablar un intercambio con algún equipo que se interese por este jugador que llegó como una gran apuesta y terminó fallando a la hora buena, como lo indican todos los demás torneos a partir del Apertura 2023, donde superó los 1000 mil minutos disputados.

