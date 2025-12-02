Petro pide a Trump respetar la soberanía de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a Estados Unidos respetar la “soberanía” de su país, en respuesta a una declaración del mandatario Donald Trump en la que no descarta atacar suelo colombiano para frenar el narcotráfico.

“No amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, dijo el mandatario en medio de la peor crisis entre Bogotá y Washington que rompió décadas de amistad.

Lo anterior luego de que Trump advirtió de que cualquier país que produzca y trafique drogas a EE.UU., incluido Colombia, “está sujeto a ataques”.

Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU.



Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio… https://t.co/8WOKnclDK7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 2, 2025

“He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación. Y luego nos venden cocaína. Cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”, indicó el republicano.

Inicialmente, Gustavo Petro invitó a Trump a Colombia para enseñarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína, luego de que éste advirtiera que cualquiera que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos “está sujeto a ataques”.

“Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EE.UU.“, manifestó Petro en su cuenta de X.

Petro, crítico habitual de las operaciones de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental contra el narcotráfico, en las que han sido hundidas al menos 21 lanchas y muerto 82 tripulantes, agregó que, “sin misiles”, su Gobierno, que comenzó en agosto de 2022, ha destruido miles de laboratorios de producción de cocaína.

“Sin misiles he destruido en mi gobierno 18,400 laboratorios, venga conmigo y le enseño cómo se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar”, añadió Petro.

El mandatario colombiano, cuyo visado estadounidense fue cancelado en septiembre pasado y en octubre fue incluido por el Departamento del Tesoro de ese país en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como Lista Clinton, tras ser acusado de ser un “líder del narcotráfico”, insistió hoy en que ese trato es una calumnia de Trump.

“Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, ese es Colombia”, concluyó el mandatario, cuyo país es el mayor productor mundial de cocaína.

