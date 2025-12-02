Timothy Bradley predice batalla técnica entre López y Stevenson

Timothy Bradley aseguró que la pelea entre Teófimo López y Shakur Stevenson no será para nada aburrida y predijo que ambos protagonizarán una batalla técnica el próximo 31 de enero en la ciudad de Nueva York.

En su canal oficial en Youtube, Bradley se mostró emocionado con este combate donde López pondrá en juego su título de 140 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y cree que puede ser uno de los más interesantes que se presenciarán en el 2026.

“Ustedes pueden percibir esta pelea como aburrida y todo eso, pero esta va a ser una tremenda batalla técnica que no puedo esperar para ver. No puedo esperar para ver esta batalla porque lo que todos van a presenciar es fundamentos, grandes fundamentos, contra ese estilo explosivo, ¿saben a lo que me refiero?”, dijo.

Teófimo López defenderá su título nuevamente. Crédito: John Locher | AP

“Comentaristas y todos los que cubren la pelea, infórmense bien y hagan su tarea, porque esto no va a ser una de esas peleas donde ambos solo se golpean y cosas así. Va a ser una especie de ciencia y si no saben lo que están viendo, no podrán decirnos qué demonios están pasando”, agregó.

Tanto Shakur Stevenson como Teófimo López no han convencido a los fanáticos y expertos debido a sus recientes actuaciones a pesar de haber salido con el brazo levantado. Al estadounidense lo critican por su estilo aburrido y al de ascendencia hondureña por no ser contundente.

En su última presentación sobre el cuadrilátero, el invicto Stevenson defendió su campeonato de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer a William ‘Camarón’ Zepeda por decisión unánime y ahora buscará coronarse en una cuarta división.

En cambio, López tiene una racha de seis victorias consecutivas y también retuvo su título de peso superligero de la OMB al derrotar a Arnold Barboza Jr. en las tarjetas de los jueces el pasado mes de mayo.

Shakur Stevenson quiere conquistar su cuarto título en una división diferente. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Teófimo López, de 27 años, defendió su cinturón de peso superligero y lo pondrá nuevamente en juego en enero. El estadounidense con ascendencia hondureña cuenta con marca de 22 triunfos (13 por la vía rápida) y una derrota en su carrera profesional.

Por su parte, Shakur Stevenson, de 26 años, defendió nuevamente su campeonato absoluto de peso ligero del CMB en una gran pelea contra Zepeda. El estadounidense posee récord de 23 triunfos, 11 por la vía rápida, y ningún revés.

