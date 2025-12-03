¿Es recomendable abrir una Cuenta Trump para tu hijo? Esto dicen los expertos

Tras la firma el pasado mes de julio del proyecto de ley de impuestos y gastos denominado “Great and Beautiful Bill” en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump un nuevo vehículo de inversión para niños estadounidenses fue creado en el que el gobierno federal promete contribuciones iniciales de hasta $1,000 dólares para aquellos que sean elegibles.

Las nombradas “Cuentas Trump” sin duda han llamado la atención de millones de estadounidenses, ya que muchas familias podrían verse beneficiadas con este instrumento de ahorro, es por esa razón que surge la duda sobre si es o no recomendable tener una.

Estas cuentas son especialmente creadas para niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y 31 de diciembre del 2028, donde recibirán una primera contribución de $1,000 dólares para el futuro de los infantes, pero también pueden participar las familias con hijos menores de 18 años, estos no recibirán la donación del gobierno; sin embargo, los aportes a la cuenta por parte de cualquier familiar serán libre de impuesto.

Para Kate Ashford, especialista en gestión patrimonial de la empresa de finanzas personales NerdWallet “esta es una buena ventaja para los padres con hijos que cumplen los requisitos, pero no es una apuesta segura, y no te beneficiará tanto como otras cuentas. La única ventaja es que sus ganancias crecen libres de impuestos a lo largo de los años, pero usted paga la tasa de impuesto sobre la renta ordinaria, no, por ejemplo, una tasa de impuesto sobre las ganancias de capital”, dijo.

El Departamento del Tesoro explicó que para la apertura de esta cuenta se debe usar el Formulario 4547 del IRS usando el nombre del infante, el cual podrá administrar la cuenta cuando cumpla 18 años, mientras tanto podrá ser administrada por los padres o tutores.

Los aportes que se podrá recibir en esta cuenta tienen un límite de $5,000 dólares, excluyendo la donación inicial de $1,000 dólares por parte del Gobierno. Se podrá depositar hasta $2,500 anuales libres de impuestos.

Según Adam Michel, director de estudios de política fiscal en el Cato Institute, una empresa de investigación de políticas públicas libertarias, señala que, si bien, existen mejores maneras de ahorrar dinero para el futuro de los hijos. “En general, los padres no deberían depositar su propio dinero en una cuenta Trump. El principal propósito de estas cuentas es recibir dinero gratuito de fuentes como el gobierno o donaciones privadas”, dijo.

Estas cuentas podrán configurarse a partir del próximo año y las contribuciones financieras iniciar a medidos de julio 2026. Las familias elegibles e inscritas no podrán retirar el dinero antes de que el niño cumpla los 18 años.

