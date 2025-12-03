Estudiante arrestado con arsenal y un manifiesto para cometer un tiroteo masivo en la Universidad de Delaware

La policía del condado de New Castle, en Delaware, arrestó a Luqmaan Khan, estudiante de 25 años de la Universidad de Delaware, luego de descubrir un arsenal en su vehículo y un manifiesto que revelaba planes para ejecutar un ataque masivo en el campus de Wilmington.

El hallazgo ocurrió el 24 de noviembre, cuando agentes patrullaban Canby Park West, cerrado al público fuera del horario habitual.

Los oficiales se acercaron al auto de Khan tras notar que el joven mostraba un comportamiento inusualmente nervioso. Al inspeccionar el vehículo, encontraron un arma de alto poder, una pistola, múltiples cargadores de alta capacidad, chalecos antibalas, municiones y un kit de conversión capaz de transformar una pistola en un rifle semiautomático.

Pero el hallazgo más alarmante fue un cuaderno con planes escritos a mano, donde Khan expresaba su deseo de “matar a todos” y buscar el “martirio”.

“En lugar de simplemente pedirle que se retirara del lugar, los oficiales hicieron su trabajo”, explicó el cabo mayor Richard Chambers. Esa decisión permitió detectar lo que podría haber sido un ataque de consecuencias devastadoras.

Un ataque dirigido al departamento de policía universitario

De acuerdo con la investigación preliminar, Khan planeaba un ataque contra el departamento de policía de la Universidad de Delaware. Fuentes policiales señalaron que el joven había desarrollado un plan detallado, incluyendo rutas, objetivos y un posible método de ataque.

La descripción del contenido del cuaderno sugiere que el joven buscaba una acción letal de alto impacto que le permitiera, según su propio lenguaje, lograr una especie de “martirio”.

Las autoridades no han divulgado posibles motivaciones adicionales, pero confirmaron que el arsenal encontrado tenía la capacidad de producir un ataque de gran escala.

Arsenal completo dentro del vehículo

Entre lo confiscado se encontraba: un arma de alto poder no especificada, una pistola, múltiples cargadores de munición ampliados, cientos de rondas de munición, chalecos antibalas, un kit de conversión capaz de transformar una pistola en un arma semiautomática estilo carabina, y un cuaderno/manifiesto con planes y amenazas extremistas.

Los elementos, según expertos consultados por las autoridades, podrían equipar a una persona para un ataque prolongado y de alta letalidad.

El arresto se produjo casi por casualidad. Los agentes que patrullaban el parque estaban realizando controles rutinarios cuando notaron la presencia del vehículo y decidieron verificar la situación.

“Realizaron labores policiales”, subrayó Chambers, insistiendo en que los oficiales actuaron según los protocolos que recomiendan observar cualquier señal inusual, incluso en contextos aparentemente rutinarios. Ese procedimiento terminó revelando una amenaza inminente.

Khan fue arrestado en el lugar y permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones federales y estatales.

Las autoridades no han detallado todos los cargos que enfrentará, pero expertos legales señalan que podría incluir: posesión de armas de fuego con intención delictiva, tenencia de dispositivos ilegales de conversión, intento de cometer un acto de terrorismo doméstico, amenazas de violencia masiva y posesión de armas en zona escolar.

El caso sigue bajo investigación, y se espera que las autoridades federales participen debido a la naturaleza del posible ataque.

Comunidad universitaria en alerta

La Universidad de Delaware emitió un comunicado preliminar indicando que coopera plenamente con las autoridades y que reforzará las medidas de seguridad en el campus de Wilmington.

Aunque el hecho no ocurrió dentro de la universidad, el hallazgo ha generado preocupación entre estudiantes y personal, dado que el objetivo del supuesto ataque era una dependencia policial interna.

