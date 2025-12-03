Paty Cantú fue acusada de no pagar ni devolver prendas que usó en su boda

Paty Cantú, reconocida cantante mexicana, se encuentra en medio de una polémica tras su reciente boda con el actor Christian Vázquez, celebrada el pasado 29 de noviembre en Puerto Vallarta.

El evento destacó por su lujo, originalidad y un menú inspirado en la comida mexicana contemporánea, además del uso de tres vestidos distintos por parte de la cantante durante la celebración, incluyendo un vestido de novia verde de seda que hizo juego con el traje del novio.

Sin embargo, lo que inicialmente fue motivo de celebración, ahora es foco de controversia, luego de que la diseñadora Paola Hinojos, creadora de la marca Bernarda, acusara a Paty Cantú de no pagar ni devolver varias prendas que le prestó para la boda.

De acuerdo con TVNotas, la cantante habría llegado a un acuerdo con la diseñadora para recibir las prendas como regalo con la condición de mencionarla en redes sociales cada vez que las usara.

Sin embargo, Cantú no cumplió su parte del acuerdo, pues utilizó las piezas sin etiquetar a la marca y dejó de responder a los mensajes de la diseñadora después del evento, lo que generó molestia en el equipo creativo.

Una fuente cercana a la marca Bernarda confirmó que antes de llegar al acuerdo a Paty Cantú se le dieron dos opciones: comprar las prendas a un precio especial sin mencionar la marca o recibirlas de forma gratuita pero con la condición de hacer mención a la marca, señaló TVNotas.

La cantante eligió la segunda opción, pero incumplió el acuerdo de mencionar a la marca en sus redes sociales. No está claro si el vestido de novia que lució la cantante forma parte del acuerdo con la marca.

Hasta el momento, Paty Cantú no ha emitido declaraciones sobre las acusaciones de la marca.

El fin de semana, Paty Cantú se casó con el actor Christian Vázquez en una lujosa ceremonia celebrada en Puerto Vallarta, a la que asistieron amigos cercanos y familiares.

