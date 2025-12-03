Republicano Matt Van Epps gana elección especial en Tennessee para escaño en Cámara de Representantes

Al final no hubo sorpresa y los republicanos mantendrán el séptimo distrito del Congreso de Tennessee, donde Matt Van Epps ganó la elección especial para un escaño en la Cámara de Representantes federal, manteniendo el control de su partido en el distrito con la ayuda del presidente Donald Trump.

Las elecciones especiales del martes, celebradas tras la renuncia del representante republicano Mark Green, atrajeron la atención nacional y fueron consideradas un referéndum sobre el presidente Trump.

Se trató de una carrera que atrajo la atención nacional y llevó a líderes de ambos partidos principales al centro de Tennessee para hacer campaña, donde el republicano obtuvo una estrecha victoria sobre el representante demócrata Aftyn Behn.

Previo a la jornada electoral, incluso, el presidente respaldó a Van Epps y participó en un mitin telefónico en apoyo del candidato republicano la víspera y lo felicitó el martes por la noche.

Se estima que Van Epps superó a Behn por un 8% en un distrito donde los demócratas han perdido por más de 20 puntos porcentuales en los últimos ciclos electorales. Con más del 95% de los votos escrutados, Van Epps obtuvo el 53.9% de los votos, mientras que Behn obtuvo el 45.1%.

Tras el resultado, Van Epps habló a la multitud reunida en el Hotel Millennium Maxwell House de Nashville durante su fiesta de la noche electoral, “Esta noche, enviaron un mensaje claro y contundente… La gente del centro de Tennessee respalda con orgullo al presidente Donald Trump”.

Van Epps se describió a sí mismo como un “guerrero MAGA” en sus anuncios y prometió respaldar a Trump, mientras que Behn hizo campaña con el eslogan “Alimentar a los niños, arreglar las carreteras, financiar los hospitales”, dirigiendo mensajes a la clase trabajadora de Tennessee.

Sigue leyendo:

• Marjorie Taylor Greene renuncia al Congreso para “evitar ser maltratada” por Donald Trump

• El senador republicano Mitch McConnell no buscará la reelección en 2026

• Ted Cruz proyecta un posible desastre para los republicanos en las elecciones intermedias