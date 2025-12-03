Senado en México elige a Ernestina Godoy como su nueva fiscal

El Senado en México eligió a Ernestina Godoy titular de la Fiscalía General de la República (FGR), con 97 votos a favor y 19, luego de que las tres candidatas finales, contempladas en una terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, comparecieron hoy ante el Congreso.

Godoy es abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con una amplia trayectoria en el ámbito jurídico y político, en la administración anterior, se desempeñó como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde impulsó investigaciones relevantes en materia de feminicidios, delitos de alto impacto y corrupción.

La nueva titular de la FGR estaría en dicho cargo hasta diciembre de 2034, luego de que Alejandro Gertz dejó su puesto dos años antes de concluir su periodo.

El día de hoy, tras comparecer ante el pleno del Senado de la República, como parte de un proceso democrático, rendí protesta como Fiscal General de la República (FGR). Desde que decidí dedicar mi vida al servicio público, siempre he tenido claro que la procuración de justicia es… pic.twitter.com/AP6CeCt8Nq — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) December 3, 2025

Tras tomar la protesta reglamentaria, Godoy Ramos subió a tribuna para recibir la constancia de su nombramiento de manos de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

En su participación para presentar su plan de trabajo ante el pleno del Senado, Godoy Ramos aseguró que la autonomía se fortalece con coordinación. Prometió que no se fabricarán culpables, no habrá persecución política, pero tampoco impunidad, pues la FGR no será fuente de ilegalidad.

Previo a la votación, Godoy, antigua consejera jurídica de la Presidencia, prometió servir al país con ética, firmeza y “profundo sentido de la justicia” tras la renuncia el jueves de su antecesor, Alejandro Gertz Manero.

“Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia”, señaló Godoy.

“Hoy cierro esta etapa agradecida y orgullosa del equipo con el que trabajé y de los avances que logramos juntas y juntos. Me llevo la certeza de que México sigue caminando con rumbo firme hacia un futuro más justo, más humano y con más derechos para todas y todos”, indicó días previos en su calidad de interina.

