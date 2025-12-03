Teófimo López planea noquear a Stevenson: “Va a ser un duro despertar para Shakur”

Teófimo López planea noquear a Shakur Stevenson y retener su título de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) cuando se enfrenten el 31 de enero en la ciudad de Nueva York.

En declaraciones en “Inside The Ring”, López destacó la falta de experiencia de Stevenson en 140 libras y exaltó su poder, aunque tiene cinco peleas sin noquear.

“Se trata de marcar un buen ritmo desde los primeros asaltos y seguir adelante. No lo veo llegando a los 12 asaltos. Esta es su primera vez subiendo a las 140. Mucha gente puede decir lo que quiera sobre que no los he noqueado (en mis últimas cinco peleas), pero no intentan pelear conmigo después de sentir mi poder. Es por algo. Mi poder perdura. Lo vieron con Arnold Barboza. Tuve una buena actuación. Él dudó demasiado en lanzar golpes. Va a ser un duro despertar para Shakur”, dijo.

Shakur Stevenson quiere conquistar su cuarto título en una división diferente. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Recordemos que Shakur Stevenson subirá a las 140 libras para intentar conquistar su cuarto cetro en una categoría distinta, mientras que Teófimo López espera salir con el brazo levantado para luego retar a Terence Crawford.

De acuerdo con los expertos, la pelea podría ser sin mucha acción por el estilo de pelea entre ambos, pero Stevenson surge como el favorito para ganar la contienda.

En su última presentación sobre el cuadrilátero, el invicto Stevenson defendió su campeonato de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer a William ‘Camarón’ Zepeda por decisión unánime y ahora buscará coronarse en una cuarta división.

En cambio, López tiene una racha de seis victorias consecutivas y también retuvo su título de peso superligero de la OMB al derrotar a Arnold Barboza Jr. en las tarjetas de los jueces el pasado mes de mayo.

THE KING OF NEW YORK RETURNS 🗽@TeofimoLopez will defend his Ring and WBO Junior Welterweight world titles against Shakur Stevenson on Saturday, January 31 in New York City. pic.twitter.com/OJeQn67V4i — Top Rank Boxing (@trboxing) December 1, 2025

Teófimo López, de 27 años, defendió su cinturón de peso superligero y lo pondrá nuevamente en juego en enero. El estadounidense con ascendencia hondureña cuenta con marca de 22 triunfos (13 por la vía rápida) y una derrota en su carrera profesional.

Por su parte, Shakur Stevenson, de 26 años, defendió nuevamente su campeonato absoluto de peso ligero del CMB en una gran pelea contra Zepeda. El estadounidense posee récord de 23 triunfos, 11 por la vía rápida, y ningún revés.

Sigue leyendo:

· Shakur Stevenson asegura que Camarón Zepeda no lo lastimó: “Tiene algo de pegada”

· Timothy Bradley predice batalla técnica entre Teófimo López y Shakur Stevenson

· Teófimo López defenderá su título contra Shakur Stevenson en enero