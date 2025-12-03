Trump perdonará al demócrata Henry Cuéllar y a su esposa, acusados de sobornos y conspiración
Las autoridades federales acusaron a Henry Cuellar, de 69 años, y a su esposa Imelda, de presuntos sobornos y conspiración
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que le otorgará el indulto al representante demócrata de Texas, Henry Cuellar, y a su esposa Imelda, acusados de sobornos y conspiración.
“Por la presente anuncio mi perdón total e incondicional al querido congresista por Texas Henry Cuéllar y a su esposa Imelda. Henry, no te conozco, pero esta noche podrás dormir tranquilo: ¡tu pesadilla por fin ha terminado!”, señaló el mandatario estadounidense en su red social Truth Social.
Henry Cuellar, quien es representante del Distrito 28 de Texas en la Cámara de Representantes, fue acusado por autoridades federales de aceptar miles de dólares en sobornos a cambio de que promoviera los intereses de una empresa energética y un banco.
“El ‘Deshonesto’ Joe utilizó al FBI y al Departamento de Justicia para ‘eliminar’ a un miembro de su propio partido después de que el muy respetado congresista Henry Cuéllar se pronunciara valientemente en contra de la política de fronteras abiertas y de la catástrofe fronteriza de Biden”, aseguró Trump.
Noticia en desarrollo…