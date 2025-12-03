Trump perdonará al demócrata Henry Cuéllar y a su esposa, acusados de sobornos y conspiración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que le otorgará el indulto al representante demócrata de Texas, Henry Cuellar, y a su esposa Imelda, acusados de sobornos y conspiración.

“Por la presente anuncio mi perdón total e incondicional al querido congresista por Texas Henry Cuéllar y a su esposa Imelda. Henry, no te conozco, pero esta noche podrás dormir tranquilo: ¡tu pesadilla por fin ha terminado!”, señaló el mandatario estadounidense en su red social Truth Social.

Henry Cuellar Crédito: Eric Gay | AP

Henry Cuellar, quien es representante del Distrito 28 de Texas en la Cámara de Representantes, fue acusado por autoridades federales de aceptar miles de dólares en sobornos a cambio de que promoviera los intereses de una empresa energética y un banco.

“El ‘Deshonesto’ Joe utilizó al FBI y al Departamento de Justicia para ‘eliminar’ a un miembro de su propio partido después de que el muy respetado congresista Henry Cuéllar se pronunciara valientemente en contra de la política de fronteras abiertas y de la catástrofe fronteriza de Biden”, aseguró Trump.

Noticia en desarrollo…