Hallan siete cuerpos en barranca de Puebla, en límites con Tlaxcala; tres ya fueron identificados

Siete hombres fueron encontrados sin vida en una barranca localizada en los límites de los estado de Puebla y Tlaxcala, en el centro de México, lo que generó una fuerte movilización de seguridad. El hallazgo se produjo en la zona de San Felipe Zitlaltepec, Nopalucan de la Granja, tras la denuncia de un campesino que descubrió los cuerpos entre la maleza.

Las autoridades de Tlaxcala acudieron al lugar tras recibir el reporte, pero al llegar confirmaron que el hallazgo correspondía al municipio poblano de Nopalucan de la Granja.

Cuerpos con signos de tortuga

El gobierno de Tlaxcala informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla realizó una revisión en el sitio, donde se encontró que las víctimas presentaban signos de tortura y violencia.

Entre los cuerpos identificados, se encuentran los de José Luis y César, dos hermanos reportados como desaparecidos el 27 de noviembre en San José Carpinteros, Tepeaca. También se halló el cadáver de otro hombre, identificado como Antonio, quien fue reportado desaparecido ese mismo día en la misma región.

A raíz del hallazgo, las autoridades de Puebla y Tlaxcala han establecido un esquema de coordinación para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad en la zona. Los operativos conjuntos incluyen el acordonamiento del área, la recolección de indicios y la realización de las diligencias correspondientes para avanzar en las investigaciones.

Víctimas habrían sido secuestradas

Los primeros reportes apuntan a que las víctimas habrían sido secuestradas en el municipio de Tepeaca, Puebla. Además, en la colonia Venustiano Carranza, en Xalostoc, Tlaxcala, se encontró una camioneta blanca que, según informes locales, estaría vinculada con el secuestro de los hombres. El vehículo fue abandonado cerca del lugar del hallazgo.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de todas las víctimas ni han detallado si hay detenidos relacionados con el crimen. Las investigaciones continúan mientras se mantiene un fuerte despliegue de seguridad en la región.

Tampoco se ha revelado si los autores del crimen pertenecen a algún grupo criminal ni de cuál sería.

Sigue leyendo: