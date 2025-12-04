Hispana saluda en español en un tren de Alemania: la reacción ya es viral

Una mujer hispana, al subir a un tren subterráneo en Alemania, tuvo la audaz decisión de saludar en español a todos los pasajeros, lo que generó una reacción incluso inesperada.

Esa pequeña acción generó una respuesta colectiva y positiva que acabó viralizándose en TikTok, reflejando además el nivel educativo de los alemanes frente a la cordialidad cotidiana.

La autora del video, Joyce Castro (@joycecastro), registró la escena y la compartió en su cuenta, donde rápidamente acumuló miles de visualizaciones. También se escucha una risa de su acompañante, de pura complicidad, ya que no se esperaban la ejemplar reacción.

Un saludo inesperado que lo cambió todo

En la grabación se ve a la joven subir al vagón, mirar a su alrededor y lanzar un “Hola, buenas” con total tranquilidad. En un país donde el transporte suele caracterizarse por la formalidad y la discreción, ese saludo en español rompió con la rutina silenciosa del subte.

La reacción fue inmediata: todos los pasajeros respondieron al unísono con un potente “¡HOLA!”, creando un coro espontáneo que sorprendió incluso a quien grababa el video. La respuesta no fue tímida ni automática, sino con entusiasmo, energía y complicidad.

El clip publicado en TikTok incluyó un comentario humorístico de Joyce Castro, invocando la ironía: “Los alemanes son secos. También los alemanes cuando los saludas en español”.

La frase provocó una oleada de reacciones, donde internautas de distintas partes del mundo comentaron el efecto social de los alemanes. Asimismo, otros usuarios compartieron experiencias similares, destacando anécdotas en el transporte público.

Te puede interesar:

· Mujer se casó con un hombre creado por ChatGPT: hubo anillo y hasta ceremonia real

· ¿Es malo hablar solo? Psicólogo explica la realidad detrás de este hábito

· Dueño de un restaurante se viraliza en TikTok: le reservaron una mesa para 16 y no asistieron