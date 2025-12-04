Josh Shapiro estalla en contra de Kamala Harris y la acusa de decir “mentiras descaradas”

Joshua David Shapiro, gobernador de Pensilvania, tachó a Kamala Harris, exvicepresidenta de la nación, por presuntamente mentir en el libro que publicó acerca de los 107 días de su campaña encaminada a ser la primera mujer en gobernar a Estados Unidos.

Durante una entrevista concedida a la revista The Atlantic, el mandatario demócrata quien llegó a figurar entre las opciones para convertirse en compañero de fórmula de Harris, descalificó todo lo que la california expone en su libro.

“Eso es una completa tontería. Puedo asegurarle que sus relatos son puras mentiras. Está intentando vender libros y cubrirse el trasero”, señaló.

La declaración de Shapiro surge ante la inexplicable derrota que sufrió la exvicepresidenta en las urnas frente a Donald Trump después de haber gastado en campañas publicitarias y eventos fallidos los más de $1,000 millones de dólares recaudados a través de donaciones, lo cual no menciona en su obra literaria.

Kamala Harris parece haber dejado de contar con el respaldo político de Josh Shapiro. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

De hecho, la crítica de Josh David Shapiro se extiende hasta su propio partido por haberse distanciado de las necesidades de una ciudadanía esperanzada en que los republicanos la sacaran de aprietos.

“Los demócratas perdieron terreno en algunas de estas comunidades al no estar presentes ni tratar a la gente con el respeto que merecen. Donald Trump ha sido una figura política única en su generación que ha logrado conectar a un nivel cultural más profundo”, subrayó.

Los comentarios del gobernador de 52 años revelan el divisionismo surgido entre los demócratas a raíz de una frustrante campaña que los llevó entregarles el control total de Washington a los conservadores.

A sabiendas del riesgo implícito de volver a ser superada en las elecciones para gobernador en California, Kamala Harris optó por dejar pasar la oportunidad de postularse y en lugar de ello se ha dedicado de lleno a recorrer varias ciudades del país descalificando a las políticas impulsadas por el conservador que la derrotó en la boleta.

Sin embargo, el hecho de que ahora en su libro también se atreva a criticar a su exjefe Joe Biden le genera la enemistad entre varios demócratas, lo cual a la postre podría repercutir en su estrategia de nuevamente disputar la candidatura presidencial en 2028.

