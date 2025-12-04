Maestra de origen hispano acusada de tener relaciones sexuales con un estudiante en Kansas

Una profesora de arte en Kansas, identificada como Nicole Hernández, de 30 años, también conocida como Nikki Baird, has sido acusada de tener relaciones sexuales con una estudiante de 17 años, hecho que incluso ocurrió varias veces en el asiento trasero de su Jeep.

La mujer presuntamente conoció al chico por primera vez en una escuela secundaria antes de que ambos coincidieran en Wichita North High School, según una declaración jurada vista por Wichita Eagle.

“Él describió cómo ella se hizo amiga de él y luego lo aisló de los demás” antes de que la relación supuestamente se volviera sexual a principios de 2024, de acuerdo con los documentos.

Se acercó poco a poco al estudiante

El contacto físico “comenzó cuando Baird le tocó o frotó la espalda o los hombros”, antes de comenzar a obligarlo a abrazarla. Luego, le dijo al joven que “su matrimonio estaba pasando por dificultades” y le dio su número de celular personal.

También envió cartas de amor al menor. Una de ellas decía: ‘Espero y rezo para que algún día tenga la oportunidad de estar contigo’ y ‘Sé que te amo’”, según la declaración jurada.

Cuando el adolescente estaba en el último año de secundaria, Baird supuestamente comenzó a reunirse con él fuera de la escuela, e incluso obtuvo la aprobación de su madre para ir de viaje a un centro de arte, donde le tomó la mano por primera vez.

En la escuela, el contacto físico supuestamente se intensificó, con Baird besando al adolescente en el cuello durante sus abrazos y preguntándole repetidamente “si quería que ella lo besara”. “Estaba nervioso y finalmente dijo que sí”, afirma la declaración jurada.

Baird le dijo al niño que “actuara con normalidad” y mantuviera su relación en secreto, dijo el estudiante a los investigadores.

Sostuvieron relaciones en un vehículo

Ella supuestamente lo invitó a su oficina tres veces durante su última semana de clases, ordenándole que la tocara mientras “decía cosas para alentarlo a continuar tocándola”.

La noche de la graduación, Baird supuestamente le preguntó a la víctima si quería tener sexo en su auto, después de decirle que se encontrara con ella en una calle al azar. “El estudiante dijo que estaba nervioso y se sentía presionado”, se lee en la declaración jurada.

Baird supuestamente le dijo al estudiante, que aún era menor de edad, que “estaba bien” y dijo que “no se meterían en problemas porque se había graduado”. Después le ofreció alcohol al joven, lo cual él rechazó.

Más tarde, cuando todavía había clases, Baird supuestamente se reunió con el estudiante hasta cuatro veces por semana para tener relaciones sexuales en el asiento trasero de su Jeep, según la declaración jurada.

Supuestamente, Baird también le envió al niño fotos de desnudos, algunas de las cuales luego mostró a los investigadores, junto con las notas de amor.

El adolescente finalmente cortó la relación con Baird, pero supuestamente continuó apareciendo en su lugar de trabajo, una vez dejando dulces en su auto mientras estaba estacionado en la entrada de su casa.

Baird, quien fue descrita como la “Maestra del Mes” en una publicación de Facebook de su antigua escuela en enero de 2020, fue arrestada el 22 de mayo y liberada pocos días después de pagar una fianza de $50,000 dólares

Hizo su primera aparición ante el tribunal en junio después de ser acusada de cuatro delitos graves por tener relaciones sexuales ilegales con un estudiante, y su lectura de cargos está programada para el 19 de diciembre.

