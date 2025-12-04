Pitbull Cruz dice predice Teófimo López vs. Shakur Stevenson

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón interino de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), predijo que la pelea el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) entre Shakur Stevenson y Teófimo López la podría ganar cualquiera de los dos.

En declaraciones a la prensa recogidas por FightHub TV, Pitbull Cruz cree que el enfrentamiento entre López y Stevenson estará muy parejo y también comentó que quiere pelear con el ganador en 2026, pero primero debe derrotar este sábado a Lamont Roach Jr.

“Me gustaría enfrentar al ganador de Teófimo vs. Shakur. Se puede ir para cualquier lado”, dijo el peleador mexicano.

Teófimo López está seguro de que vencerá a Shakur Stevenson cuando se enfrenten en enero. Crédito: John Locher | AP

Recordemos que Shakur Stevenson subirá a las 140 libras para intentar conquistar su cuarto cetro en una categoría distinta, mientras que Teófimo López espera salir con el brazo levantado para luego retar a Terence Crawford.

De acuerdo con los expertos en el deporte, la pelea podría ser sin mucha acción por el estilo de pelea entre ambos, pero el originario de Newark surge como el favorito para ganar la contienda que se realizará en Nueva York el 31 de enero.

En su última presentación sobre el cuadrilátero, el invicto Stevenson defendió su campeonato de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer a William ‘Camarón’ Zepeda por decisión unánime y ahora buscará coronarse en una cuarta división.

En cambio, López tiene una racha de seis victorias consecutivas y también retuvo su título de peso superligero de la OMB al derrotar a Arnold Barboza Jr. en las tarjetas de los jueces el pasado mes de mayo.

Shakur Stevenson quiere conquistar su cuarto título en una división diferente. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Teófimo López, de 27 años, defendió su cinturón de peso superligero y lo pondrá nuevamente en juego en enero. El estadounidense con ascendencia hondureña cuenta con marca de 22 triunfos (13 por la vía rápida) y una derrota en su carrera profesional.

Por su parte, Shakur Stevenson, de 26 años, defendió nuevamente su campeonato absoluto de peso ligero del CMB en una gran pelea contra Camarón Zepeda. El estadounidense posee récord de 23 triunfos, 11 por la vía rápida, y ningún revés.

