Precios del petróleo y gas podrían mantenerse bajos hasta 2026

Según un informe publicado por la Administración de Información Energética (EIA) en noviembre sobre las Perspectivas Energética a Corto Plazo se prevé que el precio del crudo Brent bajará a los $55 dólares por barril en 2025, mientras que se espera que el precio promedio de la gasolina caiga hasta los $3 dólares por galón para principios del próximo año.

Las cifras del precio del crudo Brent se posicionan muy por debajo de los $81 dólares del año pasado, por su parte, el precio minorista de la gasolina también se ubicaría por debajo de los $3.30 dólares por galón registrados en 2024.

De acuerdo con los datos EIA el sector se apuntaló este año con la producción de aproximadamente 13,6 millones de barriles por día y se espera que se mantenga el ritmo para el 2026.

En el análisis de Administración de Información Energética, se desglosaron otros indicadores de precios como el de gas natural, que hasta la fecha ha tenido un notable incremento y se espera que suba a los $4 dólares el próximo año.

Asimismo, la EIA detalló que este año la exportación de gas licuado (GNL) fue de 15 mil millones de pies cúbicos por día y todo indica que alcanzará los 16 mil millones de pies cúbicos en 2026.

Finalmente, se mostró en el informe que la fuente más grande de participación fue de gas natural con un 40%, las de energía renovable fue de 24%, mientras que la de energía nuclear en el mix energético disminuyó levemente al 18% este año.

