Dallas Cowboys baja sus oportunidades de playoffs con derrota ante Lions

Los Dallas Cowboys sufrieron un duro golpe en sus aspiraciones de postemporada al caer 44-30 ante los Detroit Lions.

Con esta derrota, los Cowboys perdieron una racha de tres victorias consecutivas. Mientras tanto, Detroit recuperó vida gracias a una actuación estelar de Jahmyr Gibbs y una defensa que volvió a mostrar agresividad en momentos clave.

Jahmyr Gibbs lidera una victoria crucial para los Lions

Gibbs fue la figura del partido con tres touchdowns por tierra, incluido un acarreo de 13 yardas a falta de 2:19 que selló el triunfo. El corredor también sumó 77 yardas por recepción y 43 por tierra, consolidándose como la pieza ofensiva más peligrosa de Detroit.

Además de Gibbs, los receptores Jameson Williams (96 yardas) y Amon-Ra St. Brown (92 yardas) fueron determinantes. St. Brown, pese a una lesión de tobillo, protagonizó jugadas clave y varios bloqueos que cambiaron el rumbo del duelo.

La defensiva de los Lions fue eficiente contra los Cowboys y Dak Prescott con 5 capturas, 2 intercepciones y un balón suelto recuperado.

Todo esto apenas una semana después de no registrar una sola captura contra Green Bay.

Jared Goff, quien completó 25 de 34 pases para 309 yardas y un pase de anotación, destacó la energía del equipo: “Se podía ver un aumento en la urgencia de todos.”

Cowboys se desploman: su probabilidad cae al 7%

La derrota dejó a los Cowboys (6-6-1) en un panorama oscuro. Su probabilidad de clasificar a playoffs cayó drásticamente al 7%, poniendo en riesgo una temporada que recientemente parecía encaminada tras tres triunfos al hilo.

La ofensiva mejor clasificada de la NFL dependió demasiado del pateador Brandon Aubrey, quien empató su récord personal con cinco goles de campo, pero la falta de touchdowns ofensivos pesó durante todo el encuentro.

El entrenador Brian Schottenheimer reconoció las dificultades defensivas:

“Parecía que cada vez que tomábamos impulso, ellos hacían otra jugada explosiva.”

Detroit revive sus opciones de playoffs

Con esta victoria, los Lions mejoraron su marca a 8-5 y evitaron su primera racha de derrotas en más de tres años. Según la NFL, sus probabilidades de postemporada subieron a 54%.

