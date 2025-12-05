Kim Cattrall se casa en una íntima ceremonia en Londres con Russel Thomas

La actriz Kim Cattrall, mundialmente conocida por dar vida a la inolvidable Samantha Jones en la serie ‘Sex and the City’, oficializó su compromiso con el ingeniero de audio Russell Thomas. La boda tuvo lugar este jueves en el Chelsea Old Town Hall de Londres, según confirmó la revista People.

La ceremonia, a la que asistieron solo 12 invitados, contó con detalles que harán las delicias de los fans de la icónica serie. Cattrall lució un traje de la casa Dior, y su estilismo estuvo a cargo de Patricia Field, la legendaria diseñadora de vestuario de ‘Sex and the City’ y ganadora de un premio Emmy. Este toque fue un claro guiño a la franquicia que catapultó a la actriz a la fama internacional.

Sobre su historia de amor

Cattrall, de 69 años, y Thomas, de 55, ambos de nacionalidad británica, se conocieron en 2016. El encuentro ocurrió cuando la actriz era invitada en el programa de radio Woman’s Hour de la BBC, donde Thomas trabajaba.

En una entrevista con People en 2020, Cattrall relataba cómo evolucionó su relación: “Nos caímos bien, seguimos en contacto, y luego él vino a Vancouver. Fue muy valiente de su parte porque no nos conocíamos mucho, salvo por algunas comidas juntos. Pero vino y nos llevamos de maravilla, ¡y hemos estado juntos desde entonces!”

La actriz siempre expresó su admiración por Thomas, describiéndolo como una persona con un “sentido del humor muy peculiar” y “muy agradable a la vista”.

En una reciente entrevista con The Times añadió: “Ha tenido una vida increíblemente interesante y realmente la ha vivido a su manera. Es un poco rebelde, lo cual me encanta”.

La pareja lleva casi una década junta, un hecho que la propia Cattrall destacó, afirmando que “se ha divertido muchísimo” durante estos años.

Este matrimonio representa el cuarto para la actriz. Anteriormente, estuvo casada con el escritor canadiense Larry Davis (1977-1979), el arquitecto Andre Lyson (1982-1989) y el músico Mark Levinson (1998-2004).

Aunque su papel de Samantha Jones (interpretado entre 1998 y 2004) es el más emblemático, la trayectoria de Kim Cattrall abarca una amplia variedad de proyectos. Ha participado en series como ‘Queer as Folk’ y ‘Cómo conocí a tu padre’, y en películas como ‘Mannequin’, ‘Crossroads’, entre otras.

