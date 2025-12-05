Odalys Ramírez se despide de “¡Cuéntamelo Ya!” tras 9 años como conductora

A casi una década de encabezar la fila de conductoras de “¡Cuéntamelo Ya!”, la estrella de la pantalla chica Odalys Ramirez anunció su salida del programa de Televisa durante su más reciente transmisión. ¿Cómo se vivió la despedida? Aquí te contamos los detalles.

En medio del aplauso del público y arropada por el cariño de sus compañeras de escena, la presentadora cubana reveló su decisión de explorar nuevos horizontes en el ámbito profesional e hizo un recuento de los momentos más especiales que vivió durante los años que formó parte del programa de revista.

“Hoy después de más de 9 años en ‘¡Cuéntamelo Ya!’ tomé la decisión de dejar el programa por proyectos personales y por proyectos profesionales“, destapó visiblemente conmovida. “Me voy con el corazón lleno de gratitud, me voy satisfecha, me voy feliz, con una sonrisa no nada más en el rostro, sino también en el alma”, añadió.

Asimismo, Odalys Ramirez externó su gratitud a todo el equipo que forma parte del show adelante y detrás de las cámaras: “Gracias a todas mis compañeras, a todos los equipos que pasaron por esta sala. Gracias Nino Canún por el espacio, este ha sido un lugar de muchísimo aprendizaje, un lugar donde nos hemos caído, nos hemos levantado, y somos un ejemplo de que la tele merece la pena seguir siendo creada, el contenido, de seguir entreteniendo al público que es nuestra misión principal”, señaló.

Horas más tarde, la famosa de 41 años se dio a la tarea de emitir un mensaje por medio de redes sociales en el que profundizó en la experiencia de haber formado parte de la familia Televisa. Además, se dijo entusiasmada por los proyectos que ya tocan a su puerta.

“Me voy con el corazón contento. Agradecida por cada programa, por tanto aprendizaje, por los amigos que me llevo en el corazón y por el cariño del público que me veía todos los días a través de sus pantallas (…) ¡Lo que viene en el 2026 me entusiasma muchísimo y se los estaré compartiendo en su debido momento!”, reiteró.

Cabe recalcar que su salida del programa coincide con la de su pareja, el argentino Patricio Borghetti, de la emisión matutina de TV Azteca “Venga la Alegría”. Ambos famosos aseguraron que se vieron motivados a dar este paso gracias a su deseo de explorar nuevos rumbos en todos los aspectos de su vida.

Seguir leyendo:

• Odalys Ramírez se queja de su sueldo como conductora

• Odalys Ramírez se disculpa por provocar la discusión entre Adrián Marcelo y Gala Montes

• Odalys Ramirez es hospitalizada de emergencia y revela cuál fue la causa