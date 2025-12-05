UFC vuelve a México por octava oportunidad

UFC confirmó este viernes su esperado regreso a la Ciudad de México. La empresa anunció que el octágono volverá el 28 de febrero de 2026 a la Arena Ciudad de México, en lo que será la octava visita de la promoción a este recinto. El evento formará parte de una UFC Fight Night cuyo combate estelar será revelado en las próximas semanas, según se informó durante la conferencia trimestral previa a UFC 323.

La cartelera mexicana marca otra parada clave en una relación que comenzó hace más de una década. Desde noviembre de 2014, el UFC ha realizado nueve funciones en territorio mexicano, incluida una única visita a la Arena Monterrey en 2015. Tras un largo receso entre 2019 y 2024, la Ciudad de México volvió a instalarse como una sede recurrente durante el primer trimestre del año, reforzando su importancia dentro del calendario de la compañía.

Una oportunidad para nuevos talentos mexicanos

La confirmación del evento llega en un momento particular para las mayores figuras del MMA en México. Brandon Moreno peleará en UFC 323, mientras que Alexa Grasso y Yair Rodríguez continúan recuperándose de lesiones. Este escenario abre la puerta para que nuevos nombres del país brillen ante su público. Entre ellos destaca David Martínez, clasificado en peso gallo, quien podría beneficiarse de esta ventana competitiva si es incluido en la cartelera.

Además del anuncio para México, la promotora adelantó otras fechas relevantes para 2026. UFC visitará Houston el 21 de febrero, Londres el 21 de marzo y Seattle el 28 de marzo. También confirmó que UFC 326 se realizará el 7 de marzo en Las Vegas, donde Max Holloway y Charles Oliveira disputarán el cinturón BMF, uno de los combates más esperados de la temporada.

El anuncio sobre el regreso a México fue una de las novedades principales presentadas en la conferencia celebrada en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El evento del próximo año seguirá a UFC México 2025 y consolida al país como una parada fija dentro del tour global de la empresa.

Los aficionados ya pueden registrarse para la preventa de boletos y para los paquetes de Experiencia VIP, una señal de que la ruta hacia el 28 de febrero ya está en marcha.



Sigue leyendo:

· Ex-UFC Wanderlei Silva se pronuncia tras ser noqueado en trifulca sobre el ring

· Pitbull Cruz afirma que saldrá victorioso ante Roach en Texas

· David Benavídez recibe permiso especial del CMB para pelear con Zurdo Ramírez