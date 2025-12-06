Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 6 de diciembre de 2025

Este sábado 6 de diciembre habrá tres carteleras de interés para los fanáticos del boxeo y en esta agenda de La Opinión te mencionaremos las peleas más importantes que podrás disfrutar en vivo hoy.

En San Antonio Texas, Isaac ‘Pitbull’ Cruz defenderá su campeonato interino de 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra Lamont Roach Jr., quien debutará en la categoría.

En el mismo evento, Erislandy Lara pondrá en juego su título de 160 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) contra Johan González, O’Shaquie Foster defenderá su cetro de peso superpluma del CMB ante Stephen Fulton Jr., mientras que Jesús Ramos Jr. y Shane Mosley Jr. disputarán el título vacante interino de peso mediano del CMB.

Jai Opetaia también estará defendiendo su título de peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) contra Huseyin Cinkara en Australia y en Mónaco Shabaz Masoud y Peter McGrail encabezarán un duelo interesante.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

Estados Unidos

Lamont Roach Jr. vs. Isaac ‘Pitbull’ Cruz. Categoría: por el título interino de peso superligero del CMB, pelea a 12 rounds. – Lugar: San Antonio, Texas.

Erislandy Lara vs. Johan González. Categoría: por el título peso mediano de la AMB de Lara, pelea a 12 rounds. – Lugar: San Antonio, Texas.

O'Shaquie Foster vs. Stephen Fulton Jr. Categoría: por el título de peso superpluma del CMB de Foster, pelea a 12 rounds. – Lugar: San Antonio, Texas.

Jesús Ramos Jr. vs. Shane Mosley Jr. Categoría: por el título interino vacante de peso mediano del CMB, pelea a 12 rounds. – Lugar: San Antonio, Texas.

Frank Martin vs. Rances Barthelemy. Categoría: peso superligero, pelea a 10 rounds. – Lugar: San Antonio, Texas.

Isaac Lucero vs. Roberto Valenzuela Jr. Categoría: peso superwelter, pelea a 10 rounds. – Lugar: San Antonio, Texas.

Luis Núñez vs. Héctor Sosa. Categoría: peso supergallo, pelea a 10 rounds. – Lugar: San Antonio, Texas.

Mónaco

Shabaz Masoud vs. Peter McGrail. Categoría: peso supergallo, pelea a 12 rounds. – Lugar: Monte Carlo.

Beatriz Ferreira vs. Elif Nur Turhan. Categoría: por el título ligero femenino de la FIB de Ferreira, pelea a 10 rounds. – Lugar: Monte Carlo.

Hugo Micallef vs. Sean McComb. Categoría: peso superligero, pelea a 10 rounds. – Lugar: Monte Carlo.

Conah Walker vs. Pat McCormack. Categoría: pelea a 8 rounds. – Lugar: Monte Carlo.

Johnny Fisher vs. Herbert Matovu. Categoría: peso pesado, pelea a 6 rounds. – Lugar: Monte Carlo.

Australia

Jai Opetaia vs. Huseyin Cinkara. Categoría: por el título peso crucero de la FIB de Opetaia, pelea a 12 rounds. – Lugar: Broadbeach.

