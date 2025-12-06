Lele Pons comparte cuál ha sido su mayor aprendizaje tras convertirse en mamá

Siempre dispuesta a mostrarse honesta sobre las experiencias que atraviesa en su vida personal, la influencer Lele Pons decidió compartir una mirada a los aprendizajes y retos en los que se ha embarcado como resultado de su nueva faceta como mamá. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una reciente charla concedida a la revista TvyNovelas, la ex presentadora de “La Voz México” aseguró encontrarse muy agradecida con la vida por el grandioso regalo que le otorgó este 2025: su hija Eloísa.

“Cierro este año de lo más feliz, con mi bebé. Es que definitivamente la maternidad cambia tu vida por completo. A mí me encanta ser mamá, atender a mi hija“, reveló ante los micrófonos de la publicación.

Y es que de acuerdo con Pons, cada momento junto a su pequeña trae consigo un aprendizaje diferente y una nueva forma de ver la vida: “Todos los días descubro algo nuevo: ya mantiene firme la cabeza, no habla, pero hace más ruidos. Creo que la maternidad rebasó las expectativas“, añadió.

Tan es así que la esposa del cantante Guaynaa no descarta la posibilidad de brindarle un hermanito a Eloísa: “Yo soy hija única, entonces me gustaría que mi hija tuviera hermanitos más adelante“, aclaró.

A pesar de haber retomado su vida laboral desde hace algunas semanas y contar con el apoyo de su círculo más cercano, Lele Pons considera una experiencia agridulce tener que separarse de su hija para cumplir con su agenda: “Me siento muy mal cuando tengo que viajar a trabajar. Pero mi mamá, mis tíos, Guaynna, están acompañando todo el tiempo”, concedió.

Al ser cuestionada sobre lo que le espera en el ámbito profesional para el siguiente año, Lele Pons reafirmó su compromiso por seguir innovando y manteniéndose vigente en la escena digital, pero explorando nuevos horizontes.

“Para 2026 vienen proyectos relacionados con el cine, series, ese tipo de producciones. Mi meta es dirigir, y lo que haré tiene que ver con las plataformas de streaming (…) Yo amo México, me gustaría volver a trabajar aquí y hacer algo como La Voz”, finalizó la joven.

