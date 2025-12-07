Cibad Hernández defiende su relación con Alicia Villarreal y responde al rechazo de su hija

La vida personal de la cantante Alicia Villarreal continúa en el centro de la opinión pública, esta vez por las declaraciones de su actual pareja, el influencer y coach Cibad Hernández, quien por primera vez habló sobre el rechazo de Melenie Carmona, hija de la artista, hacia su relación.

El descontento de Melenie, fruto del matrimonio de Villarreal con Arturo Carmona, se había hecho público recientemente, confirmando incluso un distanciamiento con su madre. Frente a esto, Cibad Hernández ofreció en una entrevista con Javier Ceriani, buscando aclarar su postura en medio de la polémica familiar.

Con un tono mesurado, Hernández inició sus declaraciones mostrando comprensión, aunque no necesariamente acuerdo, hacia la postura de la hija de la cantante. “Yo respeto su punto de vista. Cada persona vive sus procesos y sus duelos de forma diferente”, afirmó.

El coach aseguró mantener la serenidad ante las críticas, depositando su confianza en el tiempo: “Estoy muy confiado y se lo dejo todo en manos de Dios. La vida es justa y el tiempo es el único aliado que nos va a dar la verdad“.

Reiteró su compromiso con su pareja

Hernández señaló que ha intentado manejar la situación con respeto, recordando que ya ha convivido brevemente con Melenie, específicamente durante el cumpleaños de Alicia Villarreal. “No tengo el gusto de conocerla en profundidad, pero respeto mucho su postura y sus palabras. Habla desde su sanidad, y eso hay que respetarlo muchísimo“, expresó.

Reiteró su compromiso afectivo con todo el entorno de su pareja: “Siempre voy a amar todo lo que tenga que ver con mi mujer: a sus hijos, a su madre, a su familia. Todos estamos en un proceso y pronto va a amanecer”.

La intervención de Cibad no se limitó a la respuesta a Melenie. También se refirió a las críticas de otras figuras del pasado de Villarreal, como su exesposo Arturo Carmona y Julio Camejo, otro exnovio de la cantante.

Ante la insinuación de que se estaría entrometiendo en asuntos que no le corresponden, respondió de manera directa: “Hacen pensar que me estoy metiendo en algo que no es mío. Si al señor Carmona le molesta que se hable de él, que le dé la vuelta y que respete a su padre“.

Además, cuestionó lo que percibe como un trato desigual: “Es el mundo al revés. Los ex pueden hablar de Alicia, pero si yo la defiendo parece que estoy colgado de ella. Alicia Villarreal es una de las mujeres más importantes de la música mexicana, pero eso no significa que yo quiera colgarme de su nombre”.

Para cerrar, Cibad Hernández dejó clara su intención de defender tanto su relación como sus valores. “Siempre que pueda defender a mi mujer y mis principios, lo voy a hacer”, sentenció.

Con estas declaraciones, el novio de Alicia Villarreal se suma oficialmente a un debate familiar que ha trascendido el ámbito privado, avivando la conversación en redes sociales y medios sobre los límites, los nuevos roles y las dinámicas públicas en las relaciones de una figura emblemática de la música regional mexicana.

