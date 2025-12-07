Jamaine Ortiz predice que Stevenson vencerá a López

Jamaine Ortiz, contendiente de peso superligero, predijo que Shakur Stevenson vencerá a Teófimo López y le arrebatará el título de 140 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el próximo 31 de enero en la ciudad de Nueva York.

En una entrevista con MillCity Boxing, Ortiz comentó que Stevenson mantendrá a raya a López por su estilo y aseguró que será un enfrentamiento sin mucha acción.

“Creo que Shakur ganará. No creo que sea una pelea reñida. No veo mucha acción. Entra y sale, haciendo cosas que a Teo no le gustan. Tiene los brazos más largos y lo mantendrá a raya”, dijo.

THE KING OF NEW YORK RETURNS 🗽@TeofimoLopez will defend his Ring and WBO Junior Welterweight world titles against Shakur Stevenson on Saturday, January 31 in New York City. pic.twitter.com/OJeQn67V4i — Top Rank Boxing (@trboxing) December 1, 2025

Recordemos que Shakur Stevenson subirá a las 140 libras para intentar conquistar su cuarto cetro en una categoría distinta, mientras que Teófimo López espera salir con el brazo levantado para luego retar a Terence Crawford.

De acuerdo con los expertos en el deporte, la pelea podría ser sin mucha acción por el estilo de pelea entre ambos, pero el peleador originario de Newark surge como el favorito para ganar la contienda que se realizará en Nueva York el 31 de enero.

En su última presentación sobre el cuadrilátero, el invicto Stevenson defendió su campeonato de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer a William ‘Camarón’ Zepeda por decisión unánime y ahora buscará coronarse en una cuarta división.

En cambio, López tiene una racha de seis victorias consecutivas y también retuvo su título de peso superligero de la OMB al derrotar a Arnold Barboza Jr. en las tarjetas de los jueces el pasado mes de mayo.

Teófimo López está seguro de que vencerá a Shakur Stevenson en enero. Crédito: John Locher | AP

Shakur Stevenson, de 26 años, defendió nuevamente su campeonato absoluto de peso ligero del CMB en una gran pelea contra Camarón Zepeda. El estadounidense posee récord de 23 triunfos, 11 por la vía rápida, y ningún revés.

Por su parte, Teófimo López, de 27 años, defendió su cinturón de peso superligero y lo pondrá nuevamente en juego en enero. El estadounidense con ascendencia hondureña cuenta con marca de 22 triunfos (13 por la vía rápida) y una derrota en su carrera profesional.

Sigue leyendo:

· Teófimo López planea noquear a Stevenson: “Va a ser un duro despertar para Shakur”

· Timothy Bradley predice batalla técnica entre Teófimo López y Shakur Stevenson

· Teófimo López defenderá su título contra Shakur Stevenson en enero