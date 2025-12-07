Jauría de pitbulls mata a un abuelo y a su nieta de tres meses en Tennessee

Las autoridades de Tullahoma, Tennessee, investigan la muerte de James Alexander Smith, de 50 años, y su nieta de tres meses, quienes fueron encontrados en el interior de su vivienda tras un ataque atribuido a los siete pitbulls que pertenecían a la propia familia.

El fiscal general del 14° Distrito Judicial, Craig Northcott, calificó el caso como “una escena especialmente difícil y brutal”. La policía respondió a una llamada de emergencia el miércoles por la tarde y, al llegar, los agentes tuvieron que abatir a los perros para poder ingresar y alcanzar a las víctimas.

Según las autoridades, cuando finalmente lograron entrar, la bebé aún estaba siendo atacada por los animales, aunque ya había fallecido. Smith fue hallado sin vida dentro de la vivienda. Los investigadores tratan de establecer si ambos murieron como consecuencia directa de las heridas o si ya estaban muertos antes del ataque de los animales.

Un vecindario en alerta por el comportamiento de los perros

Los pitbulls de la familia eran conocidos por su agresividad en el vecindario, según relataron varios residentes. El vecino Brian Kirby aseguró que la misma jauría había matado a su gato apenas una semana antes y que había visto a los animales atacar a otras mascotas.

Kirby llegó a su casa del trabajo justo cuando la madre de la bebé gritaba desesperadamente en la calle. “Estoy seguro de que no fue a propósito. Creo que la gente simplemente tiene animales y necesita asegurarlos mejor; eso es todo”, dijo. Agregó que la familia estaba devastada: “Sé que están más afectados que nosotros porque es su familia”.

Otra vecina, Rebecca Adams, dijo que la madre del bebé clamaba “mi bebé” mientras los equipos de emergencia ingresaban a la vivienda, que describió como llena de escombros. “Los perros constantemente se escapaban del patio y atacaban a otras mascotas. Los vi agresivos con los animales. Nunca pensé que le harían esto a un niño”, afirmó.

Investigación en curso y antecedentes previos

El fiscal general Northcott informó que se revisa el historial de agresiones de los animales, así como posibles antecedentes relacionados con el Departamento de Servicios Infantiles. Las autoridades buscan determinar si había alertas previas que pudieron haber prevenido la tragedia.

Los perros que sobrevivieron al operativo policial fueron puestos bajo custodia del Control de Animales de Tullahoma, mientras se evalúa su destino.

La vivienda fue condenada por las autoridades locales debido a su estado, según una recaudación en línea iniciada por familiares de las víctimas.

Por ahora, no se ha determinado si se presentarán cargos criminales contra los propietarios de los animales o algún otro responsable. La investigación continúa.

