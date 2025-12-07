Pitbull Cruz empata con Lamont Roach y retiene su título

Isaac ‘Pitbull’ Cruz retuvo su campeonato interino de 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al empatar mayoritariamente con Lamont Roach Jr. tras 12 asaltos de mucha acción el sábado por la noche el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.

Desde el comienzo de la pelea Ptibull Cruz mostró su agresividad y con un gancho de izquierda en el tercer asalto mandó a la lona a Roach Jr. El estadounidense pudo recuperarse y en los rounds intermedios contratacó al peleador mexicano.

En el séptimo asalto, el árbitro James Green le dedujo un punto crucial a Cruz por golpes bajos. Ambos peleadores cerraron el combate con fuertes intercambios de golpes. Al final un juez vio ganador a ‘Pitbull’ 115-111, mientras que los otros dos anotaron un empate 113-113.

12RDs of non-stop action between @oneof1 and @isaacpitbull98 the fight ends in a majority draw. RUN THIS BACK! #PitbullRopach pic.twitter.com/wK7IVoNcRf — Premier Boxing Champions (@premierboxing) December 7, 2025

En la entrevista sobre el ring tras conocerse el resultado, Pitbull Cruz y Lamont Roach Jr. declararon que creían haber ganado la pelea y también estuvieron de acuerdo en que el duelo fue muy reñido.

“Hice mi trabajo. Hice mi trabajo. El árbitro estaba de su lado. Los jueces también. El público de San Antonio vio que gané esta pelea… Sin duda, haría una revancha. Con otro árbitro que no esté de su lado. El árbitro me quitó esta pelea“, dijo el mexicano.

“Solo quiero una pelea justa. Creo que debería haber ganado por un margen estrecho. Solo quiero una pelea justa. Eso es todo… No sé qué hacer. No acepto esto en absoluto. Claramente pensé que había ganado una pelea reñida. Estoy harto de esto”, expresó Roach Jr.

Pitbull Cruz y Lamont Roach Jr. protagonizaron una gran pelea en San Antonio. Crédito: Dylan Trevino/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, retuvo el título interino de peso superligero del CMB y podría protagonizar una revancha con el estadounidense. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y dos empates.

Por su parte, Lamont Roach Jr., de 29 años, igualó por segunda vez consecutiva -la primera con Gervonta Davis- pero ahora ante el mexicano. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y tres empates.

