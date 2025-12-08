Ana de Armas robó miradas en Gran Premio de Abu Dabi junto a Lewis Hamilton

El Gran Premio de Abu Dabi, la última carrera de la temporada de Fórmula 1, fue mucho más que una batalla por el campeonato. En medio de la emoción por la coronación de Lando Norris, una estrella de Hollywood acaparó la atención en el paddock y se robó todos los flashes: la actriz Ana de Armas.

Con su habitual carisma y elegancia, De Armas se convirtió en la protagonista indiscutible del fin de semana en el circuito de Yas Marina. Su presencia generó un revuelo que rápidamente se volvió viral, eclipsando incluso algunos de los momentos más importantes de la competencia.

La actriz demostró su interés genuino por el ambiente de la Fórmula 1, visitando el garaje de Ferrari horas antes de la carrera. Recorrió el espacio, observó de cerca el monoplaza y conversó con miembros del equipo.

Welcome to the garage, Ana! pic.twitter.com/3OrUe1fXdk — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 7, 2025

Para la ocasión, Ana de Armas optó por un look totalmente negro que combinaba a la perfección sofisticación y modernidad: pantalones ajustados y tacones de Louis Vuitton.

El momento que verdaderamente encendió las redes sociales y atrajo la mayor cantidad de miradas fue su espontánea y cercana interacción con el heptacampeón británico Lewis Hamilton.

Las cámaras captaron a la actriz y al piloto compartiendo risas y un ambiente de complicidad, convirtiendo el encuentro en uno de los temas más comentados de la jornada, a pesar de que Hamilton finalizó octavo en la carrera.

El encuentro con Hamilton ocurre poco después de que su romance con Tom Cruise terminara.

Aunque el Gran Premio de Abu Dabi reunió a numerosas celebridades del deporte y el entretenimiento como Jannik Sinner, Paula Badosa, Emily Ratajkowski y Jason Statham, fue Ana de Armas quien brilló durante el evento.

Su naturalidad y magnetismo la reafirmaron como la sensación de un fin de semana marcado por definiciones deportivas históricas. En el espectacular cierre de año de la Fórmula 1, la actriz demostró su poder para atraer la atención incluso fuera de la pantalla.

Seguir leyendo:

· ¿Ana de Armas y Tom Cruise terminaron su romance? Esto se sabe

· Afirman que Ana de Armas terminó con Tom Cruise por sentirse “incómoda”

· Tom Cruise y Ana de Armas habrían oficializado su romance en el concierto de Oasis