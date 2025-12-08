LeBron James activa modo clutch y le da Lakers victoria sobre 76ers

LeBron James volvió a encender la magia en la NBA y firmó un cierre espectacular para sellar una victoria 112-108 de Lakers los Philadelphia 76ers.

Después de que su histórica racha de 1,297 juegos anotando al menos 10 puntos terminara el jueves en Toronto, LeBron respondió con contundencia.

No solo volvió a superar la decena en la primera mitad, sino que anotó 10 puntos consecutivos en el cuarto período, el tramo decisivo que inclinó el duelo a favor de los Lakers.

LeBron se encargó de la ofensiva de los Lakers en ese tramo con un doble largo, un triple, luego empató el juego con otro tiro de tres y con un fade away lejano puso a los Lakers arriba por cinco puntos 110-105.

El ala-pívot terminó con 29 puntos, acertando 12 de 17 tiros, en una actuación que desafía su edad y las lesiones que le han complicado el arranque de temporada.

“Nunca envejece”, dijo James. “El ambiente, los abucheos, los aplausos… es lo que extrañaré algún día. Hacerlo en una victoria es lo que realmente importa.”

LeBron vuelve a sentirse saludable

Tras perderse el juego del viernes ante Boston por ciática —una dolencia que ya lo había marginado de los primeros 14 partidos del curso—, LeBron aseguró sentirse “mucho mejor” después de tener unos días de descanso.

También lucha con artritis en el pie izquierdo, pero la pausa le permitió recuperar movilidad y ritmo.

“No estoy al 100%, pero me sentí mejor que en Toronto”, comentó.

El veterano también admitió que empezar tarde la temporada le afectó mentalmente:

“Nunca había comenzado una temporada sin estar listo desde que tenía 9 años… pero confío en el proceso.”

LeBron no fue la única estrella que brilló. Luka Doncic, recién regresado de Eslovenia tras el nacimiento de su hija Oliva, volvió directo a la acción con un triple-doble de 31 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias.

Los Lakers permanecen en el segundo puesto del Oeste, aunque empatados con los Denver Nuggets a 5.5 del Oklahoma City Thunder.

