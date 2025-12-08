Necaxa anunció al sustituto de Fernando Gago

El Necaxa confirmó este lunes que el uruguayo Martín Varini será su nuevo director técnico a partir del torneo Clausura 2026, marcando así el inicio de una nueva etapa tras la salida de Fernando Gago. El anuncio llegó acompañado de un video en el que el entrenador, ya con la chaqueta rojiblanca, aparecía firmando su contrato. “Hola ‘Rayos’ ya estoy aquí en casa para de inmediato iniciar un nuevo torneo. Vamos con todo”, expresó el estratega en dicho mensaje.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

La llegada de Varini responde a un cierre complicado para el equipo. Gago, quien había sido contratado con expectativas altas, terminó dejando al Necaxa en el decimotercer lugar durante el Apertura 2025, fuera del repechaje y sin posibilidades de luchar por la fase final.

Su ciclo se consumó con un empate ante Mazatlán en la última jornada, un resultado que lo mantuvo a cuatro puntos del repechaje y que selló su salida, tal como anunció el club el 26 de noviembre.

Un perfil joven para un proyecto que busca estabilidad

Con solo 34 años, Varini llega a los Rayos tras un paso destacado con Juárez FC, un club que suele trabajar con uno de los presupuestos más modestos de la Liga MX. Ahí, logró clasificar al equipo a los cuartos de final del Apertura, una hazaña que llamó la atención de la directiva necaxista pese a la eliminación ante el campeón Toluca. Su estilo, basado en un orden defensivo sólido y un ataque paciente, convenció al club de que era el indicado para asumir un proyecto que necesita estabilidad y resultados.

El uruguayo inició su carrera como técnico en Rentistas en 2021 y después dirigió a Defensor Sporting, con quienes levantó una Copa en la temporada 2023. Después, en 2024, dio un salto internacional hacia el Athletico Paranaense de Brasil, donde acumuló ocho victorias, cinco empates y seis derrotas en 19 encuentros.

Su paso por Juárez completó su consolidación en el fútbol mexicano. En 42 partidos dirigidos entre Clausura y Apertura, dejó un balance equilibrado: 14 triunfos, 14 empates y 14 derrotas. Suficiente para posicionarlo como uno de los técnicos jóvenes con mayor proyección en la región.

Ahora, su reto será clasificar al Necaxa directamente a la fase final, algo que la institución no consigue desde el Apertura 2019. Es un desafío significativo para un club tradicional que, a lo largo de su historia, ha vivido dos descensos y múltiples reestructuraciones, incluido el cambio de sede de Ciudad de México a Aguascalientes en 2003.

El cierre del ciclo de Gago

Gago deja el club con un registro de 4 victorias, 5 empates y 8 derrotas en 20 partidos dirigidos. Esta fue su segunda experiencia en la Liga MX, luego de su paso por Chivas en 2024, donde acumuló 17 triunfos, 9 empates y 12 derrotas antes de asumir un nuevo ciclo en Boca Juniors. Su etapa con Necaxa no logró despegar y vuelve a quedar marcada por la inconsistencia, un patrón que acompañó su paso reciente por diversos banquillos.

Con Varini, los Rayos esperan dejar atrás la irregularidad y construir un proyecto que pueda competir desde la primera jornada del Clausura 2026.



Sigue leyendo:

· Diego Valdez en pláticas con el León para regresar a la Liga MX

· Toluca envía mensaje contra Monterrey con burla a Sergio Ramos

· FIFA incluirá un nuevo “cooling break” durante el Mundial 2026