ONG advierte que sexenio de López Obrador fue el “más letal” de la historia de México

La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) presentó su más reciente Atlas de Homicidios 2024, un análisis profundo basado exclusivamente en cifras oficiales, con una fuerte crítica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo al análisis estadístico, el sexenio de López Obrador fue el “más letal de la historia” de México, con más de 200,000 víctimas mortales por homicidio, según alertó este martes esta organización.

El año con más muertes violentas fue en 2020, en plena pandemia del Covid-19, con más de 36,000 casos.

Nuestro #AtlasDeHomicidios busca aportar a la prevención y atención integral, humana y eficiente de la violencia letal en nuestro país, con base en evidencia y un enfoque local, poniendo en el centro a las víctimas y la justicia.



“Fue el que tuvo el mayor registro histórico para estas víctimas, lo cual es bastante desalentador por la situación en la que nos encontrábamos todos”, apuntó la investigadora del MUCD, Daniela Osorio.

Dentro de esa cifra, el rango de edad con más fallecidos fue el de los 25 hasta los 30 años, que forman parte del 84% de las víctimas de edad adulta.

Según el análisis, varios estados presentaron alzas consideradas preocupantes: Tabasco, Baja California Sur y Sinaloa entre ellos. La Ciudad de México también destacó por su tendencia ascendente: “Trae 30% más homicidios que 2023.”

Además, los casos en todo México se concentran tan sólo en cinco estados (Guanajuato -el “más violento” del país, Estado de México, Chihuahua, Baja California y Jalisco), en donde se registran cuatro de cada diez asesinatos a nivel nacional.

Por contraste, 15 entidades mostraron reducciones, siendo Zacatecas la más pronunciada, con una caída del 51%.

Asimismo, aseguraron que se produjo un cambio de tendencia al alza tras el ingreso al Gobierno de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, cuando se produjo un “repunte” debido al conflicto en el estado de Sinaloa.

Para este año afirmaron que tienen un “pronóstico reservado” hasta que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publique los datos, si bien precisaron que “en teoría tenemos menos homicidios”.

Dicha postura coincide con la del Gabinete de Seguridad, que anunció una caída del 37%, entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, periodo en el que se han detenido 38,700 personas por delitos de alto impacto y asegurado más de 311 toneladas de droga.

