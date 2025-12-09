Presentan libro “Un nahual en el imperio”, la óptica de la migración contada desde adentro

La Cámara de Diputados en México vivió la presentación del libro Un Nahual en el Imperio, escrito por el periodista mexicano Maurizio Guerrero y publicado por Grano de Sal, una obra que se ha convertido en referencia obligada para comprender la experiencia migratoria mexicana, la desigualdad histórica y la construcción de ciudadanía transnacional en Estados Unidos.

La obra, según su autor, nació de más de cien horas de entrevistas, así como de conversaciones con miembros de la comunidad y visitas a la sierra de Puebla, lo que permitió a Guerrero comprender de primera mano el contexto social, cultural y económico de esta diáspora.

Para organizar la enorme cantidad de información reunida, Guerrero optó por darle voz a Jaime Lucero desde el cruce indocumentado por el río Bravo hasta llegar a formar su patrimonio en Estados Unidos.

Un Nahual en el Imperio reconstruye la vida de don Jaime Lucero, un migrante mixteco de Puebla cuya historia, atravesada por la pobreza extrema, la violencia estructural, la intuición empresarial y la construcción de comunidad, se convierte en una ventana para entender el abandono histórico a la diáspora mexicana y su lucha por la representación política.

La historia del protagonista roza la ficción, pero la realidad es que es producto de una investigación periodística de Maurizio Guerrero, quien desde 2008 radica en Nueva York y se ha especializado en temas migratorios y de quien ya circula Un nahual en el imperio.

Así, desde hace más de 30 años, Jaime Lucero se ha consolidado como un empresario y activista con un papel protagónico, convirtiéndose en una fiel fotografía de cómo los mexicanos en Estados Unidos se han convertido en la segunda mayor diáspora en el mundo, tan solo detrás de la India. Según la investigación de Guerrero unos 38 millones de individuos se identifican como mexicanos al norte de la frontera

Críticos y especialistas han destacado la relevancia de la obra:

“Este libro demuestra cómo el ingenio y la perseverancia de los migrantes siempre sobrepasan la agenda y los planes de los gobiernos, y cómo han alzado su voz colectiva como actores cívicos y políticos”…”, mencionó el doctor Ernesto Castañeda, American University.

“Al presentar la biografía de uno de los protagonistas de la comunidad migrante, Guerrero revela las coordenadas históricas de la diáspora mexicana en Nueva York, así como su interlocución a nivel local, nacional y binacional…”, completó David Brooks.

La presentación del libro fue encabezada por el Dip. Ulises Mejía Haro, acompañado por Miguel Moctezuma Longoria, investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y primer impulsor de las Acciones Afirmativas para otorgar espacios a migrantes mexicanos, el periodista Mauricio Guerrero, Tomás Granados, director de editorial en Grano de Sal y don Jaime Lucero, presidente fundador de Fuerza Migrante.

