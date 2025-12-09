Shakur Stevenson analiza su pelea con López: “Soy mejor que él”

Shakur Stevenson analizó su pelea con Teófimo López, campeón de 140 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), y aseguró que es mejor que el peleador de ascendencia hondureña.

En una entrevista en Inside The Ring, Stevenson explicó que los estilos de ambos son malos para el otro, pero confía en su inteligencia sobre el ring para aprovechar los errores que comete López.

“Ambos somos malos estilos el uno para el otro. No va a ganar en ataque. Intentará quedarse atrás y llevarme hacia él. Ese estilo es algo que intentará obligarme a hacer, algo fuera de lo común de lo que estoy acostumbrado a hacer. Yo hago lo mismo. Así que tenemos un estilo bastante similar. Su estilo no es el mejor para mí, y el mío no lo es para él“, dijo.

Teófimo López está seguro de que vencerá a Shakur Stevenson. Crédito: John Locher | AP

“Lo importante es la ejecución, importa quién llega en su mejor momento la noche de la pelea, quién está concentrado y dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar. Ese es el que ganará la pelea. (…) Teo va a ser la mejor versión de sí mismo la noche de la pelea. Tengo que tomarlo en serio y es en él en quien me concentro. No puedo ignorarlo. Voy a ser mucho más rápido y fuerte, mucho mejor de lo que él cree. Es un gran peleador, pero comete muchos errores y veo muchas deficiencias en su juego. Soy mejor que él“, agregó.

Recordemos que Shakur Stevenson subirá a las 140 libras para intentar conquistar su cuarto cetro en una categoría distinta, mientras que Teófimo López espera salir con el brazo levantado para luego retar a Terence Crawford.

De acuerdo con los expertos, la pelea podría ser sin mucha acción por el estilo de pelea entre ambos, pero Stevenson surge como el favorito para ganar la contienda.

En su última presentación sobre el cuadrilátero, el invicto Stevenson defendió su campeonato de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer a William ‘Camarón’ Zepeda por decisión unánime y ahora buscará coronarse en una cuarta división.

En cambio, López tiene una racha de seis victorias consecutivas y también retuvo su título de peso superligero de la OMB al derrotar a Arnold Barboza Jr. en las tarjetas de los jueces el pasado mes de mayo.

THE KING OF NEW YORK RETURNS 🗽@TeofimoLopez will defend his Ring and WBO Junior Welterweight world titles against Shakur Stevenson on Saturday, January 31 in New York City. pic.twitter.com/OJeQn67V4i — Top Rank Boxing (@trboxing) December 1, 2025

Shakur Stevenson, de 26 años, defendió nuevamente su campeonato absoluto de peso ligero del CMB en una gran pelea contra Zepeda. El estadounidense posee récord de 23 triunfos, 11 por la vía rápida, y ningún revés.

Por su parte, Teófimo López, de 27 años, defendió su cinturón de peso superligero y lo pondrá nuevamente en juego en enero. El estadounidense con ascendencia hondureña cuenta con marca de 22 triunfos (13 por la vía rápida) y una derrota en su carrera profesional.

Sigue leyendo:

· Teófimo López planea noquear a Stevenson: “Va a ser un duro despertar para Shakur”

· Timothy Bradley predice batalla técnica entre Teófimo López y Shakur Stevenson

· Teófimo López defenderá su título contra Shakur Stevenson en enero