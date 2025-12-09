Trump dice que Europa está “en decadencia” y es liderada por “débiles”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Europa de ser un grupo de países “en decadencia” liderados por personas “débiles”, durante una entrevista con el medio Politico publicada este martes.

“Creo que son débiles”, declaró. “Europa no sabe qué hacer”, continuó el líder de la Casa Blanca. “Quieren ser políticamente correctos y eso los debilita”.

Asimismo, sostuvo que los líderes europeos “deberían expulsar a la gente que entró ilegalmente” a sus países.

Suecia era “uno de los países más seguros del mundo”

En este sentido, el mandatario explicó que Suecia “era conocida como uno de los países más seguros del mundo” y “ahora es conocida por ser un país muy inseguro” y “completamente diferente”.

Trump también dijo que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, “está haciendo un muy buen trabajo en un sentido diferente en materia de inmigración”.

“Polonia también ha hecho un muy buen trabajo en este aspecto. Pero la mayoría de las naciones europeas están en decandencia”, sentenció.

La reacción en la UE a la estrategia de seguridad de Trump

“No podemos aceptar la amenaza de interferencia en la vida política de Europa”, dijo António Costa el lunes, 8 de diciembre en Bruselas. El presidente del Consejo Europeo expresó su preocupación durante un debate en el Instituto Jacques Delors y enfatizó en la soberanía europea.

El trasfondo es la nueva estrategia de seguridad nacional de EE. UU., que en gran medida se considera una afrenta contra Europa.

El Gobierno estadounidense publica periódicamente un plan que describe su futura política de seguridad. La última versión critica a las instituciones europeas y puede considerarse una indicación de lo que se puede esperar de EE. UU. en Europa en el futuro.

“La democracia en Europa está amenazada”

Donald Trump marca la pauta en el prólogo de la estrategia de seguridad nacional: “Estados Unidos debe seguir siendo la nación más grande y exitosa de la historia”. La estrategia sigue la doctrina MAGA y enfatiza el lema “Estados Unidos primero”.

El Gobierno estadounidense deja claro que persigue principalmente los intereses nacionales. Europa sigue siendo un socio estratégico, pero se enfrenta principalmente a críticas.

Desde la perspectiva del documento de la Casa Blanca, Europa va por mal camino: recesión económica, libertad política reprimida y políticas migratorias deficientes. Las acusaciones son numerosas: las instituciones europeas restringen la libertad de expresión y reprimen a la oposición, las identidades nacionales se pierden. “Si nada cambia, el continente será irreconocible en 20 años o menos”, se afirma en la estrategia, que insiste en que hay que detener la migración masiva mundial.

