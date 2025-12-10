California califica entre los estados menos asequibles para el cuidado en la vejez, según análisis

Según un estudio desarrollado por el Centro de Investigación sobre la Jubilación del Boston College indicó que más del 80% de los estadounidenses necesitarán cuidados durante su vejez, por lo que tener en cuenta este dato puede determinar dónde decidirán pasar sus años dorados, ya que el costo de atención a adultos mayores puede variar de un estado a otro.

La información se complementa con un análisis presentado por Caring.com, una plataforma de atención para personas de la tercera edad que se dedica a clasificar a los estados dependiendo de su asequibilidad para la atención de este tipo.

Al respecto, Susann Crawford, vicepresidenta sénior de ventas de Caring.com, comentó que “cada estado tiene su propio costo y no creo que nadie en los años 50 pensará que gastaría $13,000 al mes en residencias asistidas, ni cómo prepararse para eso”, dijo.

Sin embargo, esto sin duda debería formar parte del plan de jubilación. Por esa razón, Caring.com presenta una lista con los 10 estados más asequibles para la atención de adultos mayores y también cuáles son las entidades donde los costos de este servicio son más elevados:

Mississippi, Texas, Arkansas, Luisiana, Alabama, Misuri, Kansas, Oklahoma, Wyoming. Georgia en estos estados la atención a personas de la tercera edad puede ir desde los $55,000 a los $66,000 dólares anuales, ya sea en una residencia como asistencia domiciliaria.

En cambio, Hawái, Connecticut, Rhode Island, Maine, Massachusetts, Oregón, California, Washington, New Hampshire, Colorado los precios van desde los $90,000 a los $200,000 dólares anuales. En el caso de California, según el informe de Caring.com, la residencia asistida en cuesta en promedio $88,200 dólares al año.

