Claudia Sheinbaum ocupa el quinto lugar en la lista de las mujeres más poderosas del mundo de Forbes

La revista Forbes publicó la lista de “Las mujeres más poderosas del mundo” de este 2025 en donde aparecen los nombres de 100 mujeres, en su mayoría estadounidenses. Con relación a mujeres de Latinoamérica solo son cuatro, la presidenta de México, dos ejecutivas mexicanas, y la presidenta de un banco de Brasil.

Mujeres de Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Australia, Singapur, Reino Unido, China, y más forman parte de una lista que según Forbes son consideradas las mujeres más poderosas del mundo en este 2025. Entre esa lista, hay tres mexicanas, siendo la presidenta Claudia Sheinbaum, una de ellas colándose al lugar número cinco.

Primera presidenta de México

Forbes dice que Sheinbaum, de 63 años, “hizo historia al ser elegida la primera presidenta de México en una victoria aplastante en junio de 2024. Su juramentación en octubre fue recibida con vítores de Presidenta”, se lee en la descripción.

Después da un breve resumen de su historia de vida y su función en la política de México, enfatizando que “uno de sus logros fue la introducción de un nuevo sistema de cablebús que mejoró los desplazamientos en toda la ciudad”.

El nombramiento de la presidenta mexicana viene acompañada de la inseguridad que se vive en el país, además de ocupar el tercer lugar en el mundo de criminalidad, según Global Organized Crime Index 2025.

Dos mexicanas en la lista

Las dos mexicanas que ocupan un lugar en la lista son Paula Santilli, directora ejecutiva de PepsiCo Latinoamérica, quienes están en el lugar 72.

“Lidera los negocios de alimentos y bebidas de la compañía para México, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, segmento empresarial que cuenta con 80,000 empleados en sus filas”, describió Forbes.

Blanca Treviño, cofundadora, presidenta y directora ejecutiva de Softtek está en el lugar 86.

“Treviño, quien dirigió Softtek como su CEO durante 25 años, ayudó a ser pionero en el concepto de nearshoring, posicionando a México como una alternativa para las empresas estadounidenses que buscan servicios tecnológicos internacionales”, detalló la revista en su descripción.

“La 22 lista anual de Forbes de las 100 Mujeres Más Poderosas del Mundo se determinó con base en cuatro métricas principales: dinero, medios de comunicación, impacto y esferas de influencia. Para los líderes políticos, consideramos el producto interno bruto y la población; para los directores corporativos, los ingresos, las valoraciones y el número de empleados fueron cruciales. Se analizaron las menciones en los medios de comunicación de todos ellos”, publicó Forbes.

