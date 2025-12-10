Cruz Azul falla y pierde con Flamengo 2-1 en la Copa Intercontinental

La Máquina Celeste de Cruz Azul no pudo recuperarse de un error del argentino Gonzalo Piovi para acabar con sus sueños de obtener la Copa Interamericana al quedarse atorado este miércoles en los cuartos de final ante el Flamengo 2-1 en duelo disputado en Qatar.

Los cementeros desafortunadamente no pudieron coronarse en el Derbi de las Américas y seguir el camino hacia el título de la Copa Interamericana debido a la falla de Piovi y al manejo equivocado de los cambios por parte del técnico Nicolas Larcamón, quien volvió a generar dudas de su verdadera capacidad para encabezar a un equipo como Cruz Azul.

Flamengo por su lado aprovechó primero la falla de los celestes y después cuando se vieron superados en los últimos 20 minutos del primer tiempo, cuando la Máquina logró empatar 1-1, pero después en la segunda mitad con solo apretar el cinturón y con el doblete del uruguayo Giorgian De Arrascaeta adjudicarse el Derbi de las Américas.

El resultado dejó claro que no te puede equivocar en esta clase de partidos y la falla de Piovi fue verdaderamente grosera cuando quiso enviar un pase dentro del área a un compañero y se la entregó a los pies al uruguayo Giorgian De Arrascaeta, para que este aprovechará el regalo para adelantar a los brasileños 1-0.

Después el equipo mexicano mejoró, le quitó el balón a los brasileños para empatar 1-1 con un golazo de Jorge Sánchez al rematar de volea y meter el esférico a media altura para irse al descanso con la esperanza de generar una gran sorpresa.

Pero en la segunda mitad, las cosas volvieron a la normalidad, con unos brasileños aprovechando que los mexicanos mostraron falta de capacidad física para terminar cediendo la derrota con el segundo gol de Arrascaeta para que el Flamengo siga su camino para enfrentar al Pyramids de Egipto .

Los detalles

Cruz Azul quiso dejar atrás la mala impresión de la semifinal del sábado pasado contra Tigres y lo quiso hacer oponiendo resistencia en varios lapsos del encuentro, pero el error de Gonzalo Piovi terminó por sepultar cualquier aspiración cementera, sobre todo contra un adversario de la talla del Flamengo.

Porque el entregar el balón a un adversario en la hora menos indicada, en un error que siempre acontece con los equipos mexicanos en múltiples competencias internacionales que ahora volvieron a darle en su contra y con eso acabar con sus sueños en la Copa Interamericana y así culminar un semestre con un gran fracaso del equipo gerenciado por el argentino Nicolás Larcamón en la banca y en el escritorio por el uruguayo Iván Alonso.

Por qué si Cruz Azul pensó en enfrentar al Paris Saint-Germain, la realidad le pegó en la cara con mucha fuerza, simplemente al no estar preparados para esta clase de competencias en donde el nivel de los adversarios no permite falla alguna, pero sobre todo un mayor rendimiento de jugadores como el argentino José Paradela, el polaco Mateusz Bogusz y el mexicoargentino Luka Romero, junto con el resto del plantel.

