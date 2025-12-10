Lidia Ávila abre su corazón y revela qué provocó la muerte de su hija Sophia hace 16 años

La cantante mexicana Lidia Ávila, exintegrante de OV7, abrió su corazón en una reciente entrevista en MontseYJoe, donde compartió detalles de uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de su hija Sophia, quien nació con complicaciones de salud y falleció a los seis meses de vida.

Hace 16 años, Lidia se convirtió en madre por primera vez con su hija Sophia, fruto de su primer matrimonio con Paulo Lauría.

Sin embargo, la felicidad de la maternidad se vio truncada como lo confesó la cantante durante su participación en el programa de televisión, donde abrió su corazón y reveló las causas que le costó la vida a la pequeña Sophia.

Lidia Ávila abre su corazón sobre la muerte de Sophia

La cantante reveló que su embarazo se desarrolló con toda normalidad, por lo que esperaba que el parto y el nacimiento de su hija se realizará sin complicaciones, pero algo sucedió en la recta final.



Lidia reveló que un mes antes del nacimiento de Sophia, le detectaron un quiste en el intestino a la pequeña, una condición que no fue visible a través de los ultrasonidos.



A pesar de que el embarazo transcurrió sin problemas, tras el nacimiento, los médicos tuvieron que operar a Sophia, descubriendo que el quiste estaba afectando su intestino.

“Le tuvieron que quitar el quiste y quedó con síndrome de intestino corto de nacimiento, lo que significaba que no podía comer”, explicó Ávila, quien subrayó que, a pesar de todos los esfuerzos médicos, no había más que hacer por su hija.



Los médicos no pudieron determinar con exactitud qué ocurrió, pero se manejaron varias teorías, como la posibilidad de que el órgano se hubiera perforado, que no llegara suficiente sangre o que se hubiera formado un nudo que se rompió.

A pesar del diagnóstico, Lidia recuerda esos momentos con tristeza, pero también con el amor que sigue guardando por su hija.



“Yo le cuento a mis hijos y saben que su hermanita Sophia está en el cielo y tenemos fotos en la casa de ella”, compartió. Sophia nació en marzo de 2009 y falleció en septiembre de ese mismo año, a los seis meses de vida.



La cantante, con la fortaleza que la caracteriza, habló sobre cómo ha aprendido a vivir con esa pérdida, aunque nunca ha podido superarla por completo.

En la entrevista, Lidia también reflexionó sobre el impacto que la muerte de Sophia tuvo en su vida personal, especialmente en su matrimonio con Paulo Lauría.

Las conductoras del programa le preguntaron si la pérdida de su hija fue uno de los factores que contribuyó a su divorcio en 2010, y Lidia fue clara en su respuesta.



“Hay muchos casos en los que sí, pero en nuestro caso no, ya las cosas estaban mal desde antes”, reconoció.

A pesar del dolor, Lidia ha encontrado consuelo en la memoria de su hija y en la forma en que ha podido compartir su historia con sus hijos.

