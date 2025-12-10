Mega Millions: números ganadores en vivo del sorteo hoy martes 9 de diciembre de 2025, con premio de $60 millones de dólares

Hoy martes se celebró una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 9 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $60 millones de dólares. Averigua aquí todos los números premiados de Mega Millions:

Números ganadores:

19 32 41 49 66 6 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

En Mega Millions tienes que elegir hasta seis números: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si tienes la suerte de acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si consigues el jackpot, deberás contactar con la sede principal de lotería del estado donde adquiriste el boleto. Una vez allí te darán una cita para empezar los trámites necesarios para cobrar tu premio.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos modos:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% mayor que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, en función de las disposiciones de tu estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier tienda autorizada en cada estado. Sin embargo, los premios mayores a esa cifra, deben solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Cada sorteo de Mega Millions tiene lugar cada martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions celebrará su próximo juego el viernes 12 de diciembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: