Olga Bresskin anuncia la muerte de su único hermano:

Olga Breeskin, una de las vedettes más conocidas de México, atravesó un momento doloroso cuando, minutos antes de comenzar una entrevista en Venga la Alegría, recibió la noticia de la muerte de su hermano, el violinista Elías Breeskin Jr.

Una llamada desde Acapulco, Guerrero, le confirmó la trágica noticia de la muerte de su único hermano, lo que la dejó visiblemente afectada.

“Acaban de encontrar el cadáver de mi único hermano. Perdón si me ves apachurrada. Es la única razón. Ya estuve orando y no es que te hable aplatanada (sin ánimo), es que me siento muy triste, pero dicen en el espectáculo ‘el show debe continuar’ y está continuando”, compartió Olga, con la entereza que la caracteriza, a pesar del impacto emocional.

La desconexión familiar

A pesar de ser una figura importante en el mundo del espectáculo, Olga Breeskin reveló que no mantenía una relación cercana con su hermano. De hecho, desconocía detalles importantes de su vida, como el hecho de que Elías había formado una nueva familia en Acapulco, un destino turístico de gran relevancia en México.

Esta falta de cercanía familiar también le impidió asistir al funeral de Elías.

“Yo no sabía ni siquiera que tenía otra esposa. Ya se está encargando mi prima de hacer lo que hay que hacer”, detalló la vedette, quien indicó que la imposibilidad de acudir al funeral por cuestiones de Breeskin, quien reside en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, indicó que no asistirá al funeral por cuestiones de tiempo en los vuelos.

La tristeza de Olga por la muerte de Elías no solo viene de la distancia emocional, sino también de la esperanza que siempre tuvo de que su hermano se arrepintiera de las dificultades que, según ella, le causó a la familia.

“Espero que se haya arrepentido de darle tanto sufrimiento a nuestra madre y a mí, su única hermana”, expresó con pesar.

Olga también reveló que la última vez que vio a su hermano fue hace varios años en Santa Bárbara, California, cuando intentó acercarse a él. Sin embargo, según la cantante, el trato con ella y con su madre, doña Lena Torres, fue complicado, y el intento de reencuentro no fue correspondido con el entusiasmo que ella esperaba.

