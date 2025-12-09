Galilea Montijo comparte el dolor de ver a su hijo defenderla en redes sociales

Galilea Montijo abrió su corazón en el programa Netas Divinas al compartir un episodio que la marcó profundamente como madre y como figura pública. Con más de 30 años de trayectoria en la televisión mexicana, la conductora ha aprendido a convivir con críticas y rumores, pero confesó que nada la afectó tanto como ver a su hijo Mateo, de 13 años, enfrentarse a un usuario en redes para defenderla.

“Mi hijo se peleó por defenderme”: Galilea recuerda el difícil momento

Durante la charla con sus compañeras del programa, Galilea contó que todo comenzó cuando un video de Netas Divinas fue recortado y difundido fuera de contexto. Ese material se viralizó en redes, aunque originalmente formaba parte de una conversación nocturna entre mujeres, con otro tono y propósito.

La conductora explicó que Mateo, al ver los ataques hacia su mamá, decidió responderle a la persona que la criticó. Ese gesto, lejos de enorgullecerla, la conmovió profundamente porque su hijo no tendría por qué cargar con esa presión.

Montijo lamentó que muchas veces en redes sociales se juzgue sin contexto: “Lo sacan sin saber de dónde venimos, qué preguntamos o si lo que estamos diciendo es broma”.

El impacto del odio digital en las familias de figuras públicas

Galilea también reflexionó sobre cómo los ataques en redes no solo afectan a quien aparece en la pantalla, sino a sus hijos, familias y equipos de trabajo. Recordó que ya en 2023 había hablado sobre la facilidad con la que hoy cualquier persona puede viralizar mensajes sin regulación, generando “bolitas de nieve” que distorsionan la realidad.

Para la conductora, el llamado “daño colateral” es real: después de un rumor o un “quemón”, vienen discusiones en casa, cuestionamientos y complicaciones laborales. “Vivimos de lo que hacemos dentro y fuera de la televisión”, comentó.

“No puedo creer las historias que inventan”

Galilea señaló que en redes sociales se crean narrativas exageradas, distorsionadas o completamente falsas sobre su vida. “Hay historias de conspiración que no puedo creer”, dijo al recordar cómo algunas personas inventan situaciones que nunca ocurrieron.

Las Netas reaccionan: preocupación por la violencia digital

Sus compañeras también se mostraron conmovidas, especialmente Michelle Rodríguez, quien lamentó la normalización de la agresividad en redes. Señaló que la conversación pública pasa rápidamente de un simple desacuerdo a insultos y ataques hacia familiares, lo cual consideró inaceptable.

“Es increíble que por no estar de acuerdo con algo que dijo Gali, terminen escribiéndole a su hijo. Hay que parar tantito”, expresó la actriz.

Debate sobre los límites en redes sociales

Aunque la conductora ha enfrentado críticas durante décadas, admitió que cuando los ataques tocan a su hijo, la experiencia deja de ser parte de la profesión y se convierte en un golpe personal difícil de digerir.

La conversación en Netas Divinas dejó claro que detrás del personaje público hay una mamá preocupada, un adolescente afectado y un entorno que intenta sobrellevar los efectos de la desinformación y la violencia en línea.

