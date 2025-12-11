Costa Rica destituye a Ignacio Hierro tras quedar fuera del Mundial 2026

La Federación Costarricense de Futbol (FCRF) anunció este miércoles la destitución del mexicano Ignacio Hierro como director deportivo de las selecciones nacionales, pocas semanas después de consumarse la eliminación de Costa Rica del Mundial 2026.

“La FCRF informa que el Comité Ejecutivo en sesión de este miércoles 10 de diciembre, ha tomado la decisión de concluir la relación laboral con el señor Ignacio Hierro a partir del día de hoy”, señala el comunicado oficial, en el que también se agradece al directivo mexicano por “el trabajo desempeñado”.

Un proyecto que inició con altas expectativas

Hierro había asumido el cargo en enero pasado, tras su paso por el Sporting FC de la primera división costarricense como director deportivo.

En aquel momento, la FCRF destacó que el mexicano llegaba con la misión de “construir una línea clara de trabajo que potencie el talento costarricense con las exigencias del fútbol mundial”, una apuesta que buscaba renovar la estructura deportiva del fútbol tico.

Críticas tras la eliminación y el cuestionado nombramiento de Miguel Herrera

Luego de la eliminación de Costa Rica en noviembre, la prensa local señaló a Ignacio Hierro como uno de los principales responsables del fracaso, en especial por su decisión de contratar al también mexicano Miguel Herrera como seleccionador.

La FCRF igualmente decidió prescindir de Herrera días después, en medio de una reestructuración profunda del programa de selecciones nacionales.

Costa Rica quedó fuera del Mundial 2026 y entra en etapa de reconstrucción

Costa Rica terminó en el tercer lugar de su grupo, por detrás de Haití, que obtuvo el boleto al Mundial, y Honduras, que también quedó eliminada. Los ticos solo superaron a Nicaragua, última del grupo.

La selección costarricense ha disputado seis Copas del Mundo, incluyendo una racha reciente de tres participaciones consecutivas, pero su ausencia de 2026 obliga ahora a un nuevo proceso deportivo.

