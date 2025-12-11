Fiat quiere conquistar a EE.UU. con el diminuto Topolino

La idea de que un microauto pueda prosperar en Estados Unidos parece, a simple vista, contradictoria. En un mercado donde las ventas de vehículos pequeños han sido bajas durante más de una década, Fiat decidió tomar un camino poco transitado.

Su apuesta es llevar el Topolino, el modelo más pequeño y accesible de su catálogo eléctrico europeo, a un país donde los compradores suelen preferir camionetas, SUVs medianas y autos de mayor presencia.

Aun así, la marca cree que existe un espacio por explorar. La popularidad creciente de vehículos de baja velocidad en zonas residenciales y turísticas, sumada a la necesidad de opciones urbanas económicas, abre una ventana que Fiat no quiere dejar pasar.

La respuesta del público durante la Semana del Arte de Miami reforzó esta percepción, especialmente después de que un Topolino personalizado atrajera miradas, comentarios y viralidad en redes.

El impacto de una presentación inesperada

La idea de comercializar el Topolino en Estados Unidos no nació en una sala de juntas, sino tras una activación artística. Fiat presentó una versión decorada por Romero Britto, reconocido artista brasileño y fundador del Happy Art Movement, durante un evento en Miami.

El microauto, envuelto en patrones coloridos que combinaban cubismo, arte pop y grafiti, se convirtió rápidamente en una de las piezas más fotografiadas de la muestra.

El entusiasmo del público sorprendió incluso a la marca. La obra de Britto conectó con visitantes de distintos perfiles y generó una avalancha de preguntas sobre si ese vehículo —pequeño, simpático y fuera de lo común— podría algún día manejarse en Estados Unidos. Poco después, el CEO de Fiat, Olivier François, confirmó su intención de lanzarlo en el país en 2026, dándole al proyecto una fecha tentativa.

Un eléctrico diminuto con ambiciones claras

En Europa, el Topolino pertenece a la categoría de cuatriciclos eléctricos, lo que lo vuelve más accesible y simple de conducir. Para Estados Unidos, el camino natural es integrarlo al segmento NEV (Neighborhood Electric Vehicle), una clasificación en la que ya existen modelos como el Polaris GEM, que son utilizados en comunidades cerradas, centros turísticos y zonas residenciales como The Villages, en Florida.

Su tamaño es una clara ventaja para este tipo de entornos. El Topolino mide apenas 99,8 pulgadas, lo que facilita estacionarlo en espacios reducidos y maniobrar en calles estrechas. Su configuración biplaza, interior sencillo y carrocería compacta lo convierten en una opción ideal para recorridos cortos o desplazamientos cotidianos.

El Fiat Topolino. Crédito: Fiat. Crédito: Cortesía

El vehículo utiliza una batería de 5.5 kWh que alimenta un motor eléctrico de 8 caballos de fuerza, con tracción delantera. Su velocidad máxima es de 28 mph, y su autonomía ronda las 46 millas, suficiente para trayectos urbanos, diligencias rápidas, campus universitarios o comunidades planificadas.

Estas cifras pueden parecer modestas frente a un auto eléctrico tradicional, pero en el mundo NEV encajan perfectamente en lo que el público busca: movilidad simple, económica y con mantenimiento casi inexistente.

Precio y disponibilidad: el factor decisivo

En Europa, el Topolino tiene un precio promedio de $11,500 dólares al cambio. Para el mercado estadounidense, la marca aún no ha anunciado cifras oficiales, pero ejecutivos internos estiman que podría ubicarse por debajo de los $20,000 dólares incluso con ajustes regulatorios y de homologación. Esto lo convertiría en uno de los vehículos eléctricos más económicos en Estados Unidos.

Fiat prevé una producción limitada para su llegada, enfocándose en regiones donde los NEV son populares o donde existe demanda por soluciones urbanas compactas. Con esto, busca posicionar al Topolino como un vehículo funcional, accesible y capaz de atraer a un público joven o a consumidores que quieren un segundo vehículo económico para desplazamientos diarios.

¿Podrá enamorar a Estados Unidos?

El Topolino representa una apuesta distinta, casi contracorriente, dentro de un mercado donde lo pequeño suele pasar desapercibido. Sin embargo, el éxito de los vehículos NEV, el creciente interés por opciones eléctricas accesibles y la reacción positiva del público en Miami sugieren que Fiat podría estar leyendo una tendencia emergente.

Si la marca logra combinar precio competitivo, diseño atractivo y estrategias de distribución inteligentes, este diminuto eléctrico podría dar la sorpresa en 2026.

