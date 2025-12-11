Hallan un cráneo y restos humanos entre arbustos en Coney Island
La policía de Nueva York investiga el hallazgo de un cráneo y múltiples huesos humanos cerca del famoso paseo marítimo de Coney Island
Un cráneo humano y otros restos fueron hallados esta semana entre la maleza de Coney Island, en Brooklyn, Nueva York, según confirmaron las autoridades locales.
El primer hallazgo ocurrió poco antes de las 6:00 p. m. del martes, cuando agentes encontraron un cráneo cerca del Riegelmann Boardwalk, entre las calles W. 32 y W. 33, informó ABC 7.
Nuevos restos localizados durante la investigación
Tras el descubrimiento inicial, unidades del Departamento de Policía de Nueva York ampliaron la búsqueda en el área y en la tarde del miércoles localizaron más restos humanos.
Los oficiales extrajeron de la vegetación brazos, piernas y otros huesos que, según los investigadores, llevaban un tiempo considerable expuestos a la intemperie.
Sin embargo, varias partes del cuerpo continúan desaparecidas.
El médico forense trabaja en la identificación de la persona y en la determinación de la causa de muerte, aunque hasta ahora no se han ofrecido detalles oficiales sobre el caso.
Vecinos alarmados por el hallazgo
El descubrimiento ha generado inquietud entre residentes y visitantes del icónico destino turístico.
Un vecino que habló con Fox News Digital describió la escena como “espeluznante” e “inquietante”. Otro residente añadió: “Es una locura, ojalá no vuelva a ocurrir”.
Las autoridades continúan inspeccionando el área y recopilando evidencia.
Por ahora, no se han adelantado hipótesis sobre lo ocurrido, y la policía mantiene la zona bajo investigación activa.
