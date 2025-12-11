window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Hallan un cráneo y restos humanos entre arbustos en Coney Island

La policía de Nueva York investiga el hallazgo de un cráneo y múltiples huesos humanos cerca del famoso paseo marítimo de Coney Island

El médico forense trabaja en la identificación de la persona y en la determinación de la causa de muerte

Avatar de Erika Hernández

Por  Erika Hernández

Un cráneo humano y otros restos fueron hallados esta semana entre la maleza de Coney Island, en Brooklyn, Nueva York, según confirmaron las autoridades locales.

El primer hallazgo ocurrió poco antes de las 6:00 p. m. del martes, cuando agentes encontraron un cráneo cerca del Riegelmann Boardwalk, entre las calles W. 32 y W. 33, informó ABC 7.

Nuevos restos localizados durante la investigación

Tras el descubrimiento inicial, unidades del Departamento de Policía de Nueva York ampliaron la búsqueda en el área y en la tarde del miércoles localizaron más restos humanos.

Los oficiales extrajeron de la vegetación brazos, piernas y otros huesos que, según los investigadores, llevaban un tiempo considerable expuestos a la intemperie.

Sin embargo, varias partes del cuerpo continúan desaparecidas.

El médico forense trabaja en la identificación de la persona y en la determinación de la causa de muerte, aunque hasta ahora no se han ofrecido detalles oficiales sobre el caso.

Vecinos alarmados por el hallazgo

El descubrimiento ha generado inquietud entre residentes y visitantes del icónico destino turístico.
Un vecino que habló con Fox News Digital describió la escena como “espeluznante” e “inquietante”. Otro residente añadió: “Es una locura, ojalá no vuelva a ocurrir”.

Las autoridades continúan inspeccionando el área y recopilando evidencia.

Por ahora, no se han adelantado hipótesis sobre lo ocurrido, y la policía mantiene la zona bajo investigación activa.

