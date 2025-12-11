Lotus retoma la gasolina con un híbrido sorpresa

La conversación alrededor del rumbo de Lotus vuelve a encenderse tras confirmarse que la marca británica no seguirá el camino totalmente eléctrico que había anunciado para 2028.

En lugar de avanzar sin desviaciones hacia un catálogo libre de motores de combustión, la compañía decidió reintroducir esta tecnología mediante un nuevo híbrido enchufable que modifica por completo la estrategia que había declarado años atrás.

La industria automotriz atraviesa un momento de freno en la demanda de vehículos eléctricos. Las ventas no han crecido como se proyectaba y varias compañías han tenido que ajustar sus planes para adaptarse a un consumidor que aún duda entre pasarse al eléctrico o mantenerse en opciones tradicionales. Ese escenario también alcanzó a Lotus, que ha optado por una transición más pausada.

En lugar de avanzar de lleno hacia un catálogo 100% eléctrico, la marca decidió dar un paso atrás —o un paso lateral, según cómo se mire— y desarrollar su primer híbrido enchufable. Lo curioso es que no lo hizo a partir de un vehículo con motor a gasolina, sino tomando como base un modelo completamente eléctrico para transformarlo en híbrido.

Así nace el nuevo Lotus For Me PHEV

El protagonista de este cambio es el nuevo Lotus For Me, una versión híbrida enchufable que deriva directamente del Eletre. El nombre, atípico para los estándares de la marca, parece estar orientado a consumidores del mercado chino, donde se registró la información del vehículo antes de su presentación oficial.

La existencia del modelo se conoció gracias a la documentación publicada por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT). Allí suelen aparecer los vehículos que reciben aprobación gubernamental para su comercialización, adelantando sus características incluso antes de los anuncios oficiales de cada fabricante. Hasta el momento, Lotus no ha emitido un comunicado propio detallando el modelo.

Lotus Eletre al detalle. Crédito: Lotus. Crédito: Cortesía

El For Me PHEV incorpora un motor turbo de gasolina de 2.0 litros, encargado de mover el eje delantero, con 275 caballos de fuerza. Además, este motor puede funcionar como generador para recargar la batería, una solución que ya se ha visto en algunos híbridos enchufables de última generación. Cuando se combina con el sistema eléctrico, la potencia total asciende a unos 952 caballos de fuerza, una cifra que lo posiciona claramente en el terreno de los SUVs de alto rendimiento.

Autonomía, batería y desempeño

Lotus no escatimó en capacidades eléctricas a pesar de haber reducido la capacidad de su batería. El nuevo For Me utiliza un paquete de 70 kWh, más pequeño que en otros modelos totalmente eléctricos de la marca, pero aun así logra cifras competitivas.

Según los datos filtrados, el vehículo puede recorrer aproximadamente 261 millas con una sola carga. Además, cuenta con un sistema de carga rápida que permite pasar del 30% al 80% en solo ocho minutos, una cifra que llama la atención incluso dentro del segmento premium.

En términos de aceleración, el For Me no decepciona. Puede ir de 0 a 60 mph en 3,3 segundos, un desempeño digno de los vehículos más deportivos del mercado.

Lotus Eletre. Crédito: Lotus. Crédito: Cortesía

Lo que significa este giro para Lotus

Más allá del rendimiento o la tecnología, lo verdaderamente relevante es la implicación estratégica del nuevo híbrido. Lotus había anunciado que 2028 sería el año en el que abandonaría por completo los motores de combustión. Sin embargo, el lanzamiento del For Me PHEV demuestra que la marca está dispuesta a flexibilizar su camino hacia la electrificación.

Hoy, la familia Lotus se compone de un único modelo a combustión, el Emira; varios totalmente eléctricos como el Emeya, Evija y Eletre; y ahora, un híbrido enchufable que abre la puerta a una nueva etapa. De hecho, no se descarta que, tras el For Me, la marca continúe experimentando con más modelos híbridos que sirvan como puente para los consumidores que aún no están preparados para abandonar la gasolina por completo.

Lo que queda claro es que Lotus ya no está cerrada a la idea de mantener la combustión —al menos parcialmente— más allá de 2028.

