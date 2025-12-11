Republicanos de Indiana bloquean intento de redistribución de distritos de Trump

Pese a pertenecer en su mayoría al partido de Donald Trump, los legisladores estatales de Indiana le dieron la espalda al presidente y rechazaron una propuesta de rediseño del mapa de distritos electorales del estado, asestando un golpe a la estrategia del mandatario para mantener el control de su partido en el Congreso el próximo año.

Así, 21 senadores de la supermayoría republicana y los 10 demócratas de la cámara rechazaron la propuesta de redistribución de distritos, pese a la presión de Trump, que ha instado a los estados con mayoría republicana a manipular los distritos electorales de la Cámara de Representantes de EE. UU. antes de las elecciones intermedias para crear más escaños con posibilidades de ganar para los republicanos. Se trata de una medida inusual, ya que los límites de los distritos suelen ajustarse según el censo cada 10 años.

🚨🚨🚨 BREAKING NEWS: By a decisive 31-19 vote, the Indiana Senate has REJECTED the gerrymandered Indiana Congressional Map. A true decisive vote – I’ve gained a lot of respect for a lot of these public servants.



We have a lot of work to do in Indiana – but this is a great day. pic.twitter.com/GvLQKbmMzz — Indianapolis Councilor Nick Roberts (@nickroberts317) December 11, 2025

Antes de la votación, Trump volvió a criticar a los senadores de Indiana que se resistieron al plan, repitiendo su promesa de respaldar a los contrincantes en las primarias contra ellos.

“Si los republicanos no hacen lo necesario para salvar a nuestro país, acabarán perdiendo todo ante los demócratas”, escribió Trump en redes sociales. Algunos legisladores de Indiana también han recibido amenazas violentas durante el debate del último mes. La mitad del Senado estatal se presentará a la reelección en 2026.

Los senadores estatales demócratas hablaron en contra de la legislación de redistribución de distritos uno por uno durante la sesión del jueves.

“La competencia es sana, amigos míos”, dijo el senador Fady Qaddoura. “Cualquier partido político del mundo que no pueda postularse y ganar basándose en el mérito de sus ideas no es digno de gobernar”.

“Que no haya dudas: yo, como muchos de quienes se unirán a mí para votar en contra hoy, soy un conservador constitucional, fiscal y religioso. Para mí, eso significa creer en conservar los valores, la cultura y las instituciones que dieron lugar al excepcionalismo estadounidense” dijo el senador estatal de Indiana Spencer Deery, republicano, antes de la votación.

“Mi oposición a la manipulación electoral a mitad de ciclo no contradice mis principios conservadores”, añadió.

El mapa propuesto fue diseñado para otorgar a los republicanos el control de los nueve escaños congresionales de Indiana, en comparación con los siete que actualmente poseen. Eliminaría los dos distritos demócratas de Indiana al dividir Indianápolis en cuatro distritos que se extienden hacia zonas rurales, reestructurando así el distrito seguro del representante estadounidense André Carson en la ciudad. También eliminaría el distrito del noroeste de Indiana, ocupado por el representante estadounidense Frank Mrvan.

A nivel nacional, la redistribución de distritos a mitad de ciclo ha resultado en nueve escaños más en el Congreso que los republicanos creen poder ganar y seis más que los demócratas creen poder ganar. Sin embargo, la redistribución de distritos está siendo litigada en varios estados.

