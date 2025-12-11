Sin discusión: la Ford Maverick es la Camioneta del Año

La discusión sobre cuál es la pick-up más completa del mercado suele centrarse en modelos de gran tamaño o versiones electrificadas de última generación.

Lee también: Kia Seltos 2027: ahora sí, todos los detalles oficiales

No obstante, este año la atención se desplazó hacia la Ford Maverick, un modelo compacto que demostró que no hace falta ser enorme ni excesivamente caro para destacarse. MotorTrend, tras semanas de evaluación, determinó que la Maverick representa hoy el mejor balance entre rendimiento, diseño, ingeniería y seguridad.

Puedes leer: Mercedes-Benz GLB 2027: lujo eléctrico para siete pasajeros

El reconocimiento llega en un momento clave para Ford, que ha invertido en refinar su pick-up compacta sin desviar su esencia: ser accesible, práctica y eficiente. La actualización de mitad de ciclo introducida en 2025 fue determinante en este premio, ya que mejoró varios aspectos del vehículo sin elevar su complejidad de uso ni alterar su enfoque principal.

Para MotorTrend, la Maverick ahora compite no solo con alternativas directas, sino también con opciones de mayor tamaño que no pudieron igualar su propuesta integral.

Las pruebas que definieron al ganador

MotorTrend aplicó un conjunto de criterios rigurosos que cada finalista debía superar: rendimiento general, eficiencia, innovación, seguridad, diseño y valor global. La Maverick no solo cumplió con todas las expectativas, sino que se destacó particularmente en aspectos que suelen ser decisivos para los compradores.

Una pick-up compacta con verdadera utilidad

La Maverick impresionó en pruebas de uso urbano y de trabajo ligero. Gracias a su tamaño contenido, ofrece una maniobrabilidad superior a la de modelos más grandes, pero sin renunciar a una capacidad de carga adecuada para quienes necesitan una camioneta versátil. Este equilibrio fue uno de los puntos mejor valorados por el jurado, que resaltó la capacidad del modelo para cumplir tareas cotidianas sin exceso de dimensiones ni consumo.

Ford Maverick 2026. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Tecnología tomada de sus hermanas mayores

Uno de los argumentos más fuertes de la Maverick es la incorporación de funciones avanzadas heredadas de la F-150, modelo insignia de Ford. El sistema Pro Trailer Hitch Assist, por ejemplo, facilitó significativamente las pruebas de remolque, permitiendo que incluso conductores con poca experiencia engancharan y maniobraran un remolque con mayor precisión. Según MotorTrend, este tipo de tecnología eleva la experiencia de uso sin encarecer el vehículo en exceso.

Seguridad y eficiencia, dos pilares clave

Las evaluaciones de seguridad frontal y lateral dejaron buenas impresiones. La Maverick obtuvo calificaciones sólidas y demostró un comportamiento estable tanto en ciudad como fuera del pavimento. A esto se suma la eficiencia de sus motorizaciones, especialmente la versión híbrida, que ahora puede configurarse con tracción integral gracias a la actualización de 2025.

La Ford Maverick 2026. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Una pick-up que conecta con el mercado moderno

Desde su lanzamiento, la Ford Maverick ha logrado un nivel de aceptación notable. Con casi 500,000 unidades vendidas, su presencia en las calles y carreteras demuestra que los compradores valoran una propuesta que ofrece lo necesario sin exageraciones.

Su enfoque combina practicidad, economía de uso y suficiente capacidad para quienes realizan trabajos moderados o buscan un vehículo apto para actividades recreativas.

Ese desempeño comercial explica por qué Ford ha continuado refinando el modelo y por qué MotorTrend la eligió por encima de pick-ups eléctricas y ejemplares de mayor tamaño. En un contexto donde muchos consumidores buscan alternativas económicas sin renunciar a tecnología o seguridad, la Maverick se posiciona como una respuesta ideal.

Seguir leyendo:

Audi unifica sus compactos S3 y Q3: adiós a gamas múltiples

Lexus LFA Concept: el eléctrico que desafía los límites

El gran todoterreno: precios del Subaru Trailseeker 2026