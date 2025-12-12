Águeda López sorprende con un enterizo al puro estilo de Selena Quintanilla

Como ya es costumbre, la socialité y empresaria Águeda López desató furor a través de redes sociales gracias a su más reciente aparición pública en un importante evento presentado por la revista Esquire. ¿La razón? El derroche de estilo y sensualidad que la famosa regaló a sus seguidores por medio de una inesperada publicación.

Fue desde su cuenta oficial de Instagram que la esposa de Luis Fonsi documentó la velada en la que la reconocida revista celebró a los hombres que figuraron dentro de su lista de los “Más Influyentes del Año”.

Para la ocasión, Águeda López eligió un atuendo que no falló en dar de qué hablar. No solo por su corte ceñido y por evidenciar la figura de reloj de arena con la que cuenta, sino también por el sutil guiño que dio a la cantante Selena Quintanilla.

Y es que el enterizo negro que utilizó en dicho evento resaltó por su similitud con la icónica pieza que la ‘Reina del Tex-Mex’ mostró durante su último show en el Astrodome de Houston, Texas, el cual fue televisado en vivo por la cadena Univision. Además, su corte cruzado y abertura peligrosa en la parte superior resaltó su torneada figura.

A la par de su llamativo atuendo, Águeda López portó accesorios y zapatillas doradas que combinaron a la perfección con su larga melena rubia. En cuanto al beautylook, este se mantuvo sobrio gracias a un estilo lacio y maquillaje con sombras neutrales.

“Celebrando con @esquirees a los hombres del año. Que evento tan espectacular! @alcalde.jorge @avilleira. Que noches más bonitas me regalas Madrid ❤️ Gracias mi querido @rafapontessss. Te amo“, escribió la famosa para acompañar la publicación que a solo unas horas de salir a la luz ya había desatado una ola de comentarios.

Dentro de los piropos que recibió se encuentran: “La mejor sin duda de aquí a la luna”, “Preciosa mujer de negro”, “Espectacular”, “Bella, radiante, magnifica”, “Siempre espero ver tus publicaciones”, “Muy bella” y “Una mujer tan bonita”, por mencionar algunos.

