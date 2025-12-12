Ana de la Reguera habla abiertamente de su primera relación sentimental con una mujer

La actriz y productora mexicana Ana de la Reguera abrió su corazón y compartió un episodio íntimo de su vida sentimental y durante una entrevista en el programa Montse & Joe, de Unicable, reveló que ha tenido una experiencia romántica con una mujer y no dudó en afirmar: “me encantó”.

Durante la charla, De la Reguera describió esta vivencia como un proceso de profundo autoconocimiento que le permitió explorar facetas de su personalidad que desconocía. “Yo sí he estado con una mujer”, expresó con naturalidad a la conductora Montserrat Oliver, destacando cómo este encuentro le hizo conectar con aspectos nuevos de su identidad.

“Yo se lo recomiendo a todas las mujeres porque creo que te conoces mucho a ti misma y puedes… o sea, sale como una parte que yo no conocía”, agregó la actriz, mostrando una actitud abierta y reflexiva sobre la experiencia.

Su parte “masculina”

Uno de los aspectos más reveladores de su testimonio fue la descripción de cómo esta experiencia despertó en ella lo que denominó “una parte masculina”. “A mí me salió como una parte masculina que yo no conocía, ajá, y me encantó”, confesó De la Reguera, explicando que este descubrimiento le permitió reflexionar sobre su identidad desde una perspectiva diferente.

La actriz también reveló que la decisión de explorar esta faceta de su vida sentimental llegó acompañada de un consejo cercano: “De hecho, me lo aconsejó mi hermana”. Esta recomendación familiar parece haber marcado positivamente su experiencia, al punto que ahora ella misma se convierte en promotora de esa apertura para otras mujeres: “Yo se lo aconsejaría a todas las mujeres”.

Con esta revelación, Ana de la Reguera se suma a la lista de figuras públicas que hablan abiertamente sobre la fluidez de la orientación sexual y la importancia del autodescubrimiento.

Su testimonio destaca no solo la experiencia en sí misma, sino el proceso de crecimiento personal que representa explorar diferentes dimensiones de la afectividad y la identidad.

